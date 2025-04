Bundespolizei gelingt Schlag gegen Schleuserbande

Der Bundespolizei ist am Dienstag in Niedersachsen ein Schlag gegen eine mutmaßliche Schleuserbande gelungen. Am Morgen wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz ein Haftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse in Hameln vollstreckt, teilte das Bundesinnenministerium mit. Es waren demnach etwa 100 Bundespolizisten im Einsatz.

"Die Bundespolizei hat heute erneut konsequent zugeschlagen, um Schleuserbanden das Handwerk zu legen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). In Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern sei die Bundespolizei gegen eine Bande vorgegangen, die über 1.000 meist syrische und irakische Staatsangehörige über Polen nach Deutschland eingeschleust haben soll. Die Personen sollen davor zu Fuß über die weißrussische Grenze in die EU geschleust worden sein.



Das zeige erneut, dass der hohe Ermittlungsdruck wirke. "Die Bundespolizei führt großangelegte Ermittlungsverfahren gegen die organisierte Schleusungskriminalität. Außerdem durchkreuzen wir die Schleuserrouten durch unsere Binnengrenzkontrollen", so Faeser. Seit Oktober 2023 habe die Bundespolizei im Rahmen dieser Binnengrenzkontrollen etwa 2.200 Schleuser festgenommen. 2024 seien etwa 10.000 geschleuste Menschen festgestellt worden, im Jahr 2023 seien es noch etwa 40.000 gewesen, so die Ministerin. Quelle: dts Nachrichtenagentur