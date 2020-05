Dormagen: Graues Porsche 911 Cabrio gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In Dormagen waren unbekannte Autodiebe aktiv. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (09.05.), 16:00 Uhr, und Montagabend (11.05.), 21:15 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter an der Rheinfelder Straße ein graues Cabrio des Herstellers Porsche, Typ 911.

Der Sportwagen, Erstzulassung 2013, ist auf die amtlichen Kennzeichen NE-JK144 zugelassen. Auffällig an dem Auto sind die neongelben Fahrzeugteile an Felgen, Außenspiegeln und der Lederausstattung.

Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Cabrio nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)