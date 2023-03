Grüne stürzen in Umfragen ab, AfD gewinnt – eine Trendwende?

Seit Bekanntwerden einer Insa-Umfrage vom Sonntag herrscht bei den Grünen erhebliche Nervosität: Mit nur noch 15 Prozent lagen sie erstmals einen Prozentpunkt hinter der AfD, die zugleich deutlich erstarkt ist. Die CDU steht bei 28, die SPD bei 21, die Linke bei 5 Prozent. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Das starke AfD-Abschneiden ist umso bemerkenswerter, als die Partei anhaltend ausgegrenzt und stigmatisiert wird. In Meinungsumfragen wird sie erfahrungsgemäß eher kleingerechnet, um bloß nicht den Eindruck zu vermitteln, sie befände sich im Aufwind. Die Horrormeldungen der letzten Tage und Wochen waren wohl selbst für viele treue Grünen-Wähler zu viel.



Grüne zeigen hässliche Fratze

Nach nicht einmal anderthalb Jahren in der Regierung haben die Grünen-Minister ihren ganzen Dilettantismus und deutschfeindlichen Charakter offenbart. Immer mehr Menschen erkennen, dass ihnen diese Partei nichts anderes einbringt als eine düstere Zukunft von Verarmung, Arbeitsplatzverlust, Perspektivlosigkeit, Obdachlosigkeit, Verlust der eigenen Kultur, Überfremdung und ein Leben in Angst. Die grünen Ziele werden von der Mehrheit der Deutschen klar abgelehnt, doch die Partei übt innerhalb der Regierung einen weit überproportionalen Einfluss aus.

Klima-Wahnsinn bewirkt Absturz

Der neueste Umfrageknick könnte auch daher rühren, dass die Grünen mit ihren fossilen Heizungsverboten und vor allem der Klima-Sanierungspflicht für Gebäude sogar ihre eigene Wählerklientel aufgeschreckt haben. Nicht alle von ihnen haben Hunderttausende Euro übrig, um ihre schicken Altbauvillen oder Einfamilienhäuser klimagerecht umzubauen. Wenn es an den eigenen Wohlstand geht, gelangt die grüne Moral schnell an ihr Ende. Ob es sich bei der Krise der Grünen tatsächlich um die Vorboten einer Zeitenwende oder gar eines Politikwechsels handelt, ist indes mehr als zweifelhaft. Der Grund dafür ist, dass die einstmals bürgerlichen Parteien inzwischen selbst nur noch linke und grüne Politik machen.

Bürgerliche Parteien nicht besser

Vor allem die CDU ist voll auf Klima-Ideologie getrimmt, und auch die FDP hat Geschmack am Bevormunden und Umerziehen der Bevölkerung gefunden. Also selbst wenn die Grünen nicht an der Macht sind, setzen eben SPD, Union und FDP das um, was die Globalisten ihnen auftragen. Die Grünen beherrschen den vorpolitischen Raum nahezu vollständig. Die Systemmedien und das gesamte Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Universität sind von ihrer öko-marxistischen Ideologie durchtränkt und geprägt.



AfD als einzige Alternative

Der einzige Hoffnungsschimmer besteht darin, dass die Berührungsängste vieler Wähler gegenüber der AfD schwinden. Das Brandmarken als rechtsextrem oder angeblich verfassungsfeindlich verliert immer mehr an Wirkung. Immer weniger Menschen stören sich daran. Der Trend in den Umfragen stimmt insofern zuversichtlich."

Quelle: AUF1.info