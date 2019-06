De Maizière sieht Grenzen für Höhenflug der Grünen

Der Höhenflug der Grünen stellt die Partei nach Einschätzung von Ex-Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) vor große Probleme. "Die Grünen werden schnell an ihre Grenzen kommen", sagte de Maizière dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Weiter sagte er: "Es gibt jetzt den Anspruch vieler Wähler an sie, Volkspartei zu sein. Aber sie haben für sich selbst noch kein Selbstverständnis als Volkspartei." In der Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei der Inneren Sicherheit sei das Politikangebot der Grünen noch nicht so breit wie die Breite ihrer Wähler. "Da haben sie ein Problem", sagte de Maizière. "Entweder werden sie eine Volkspartei, dann müssen sie Kompromisse machen und dadurch zwangsläufig auch an Profil verlieren. Oder sie machen das nicht, dann fallen sie auch in der Zustimmung wieder zurück."

Quelle: dts Nachrichtenagentur