Christian Dirschauer übernimmt Vorsitz des Finanzausschusses

Der neue Fraktionsvorsitzende des SSW wurde heute 9.1.25) von den Mitgliedern des Ausschusses im Kieler Landeshaus einstimmig als Nachfolger für den zum Jahreswechsel ausgeschiedenen Lars Harms gewählt.

Dirschauer bedankte sich für das Vertrauen und kündigte an, sich mit voller Kraft und ganzem Herzen in dieser wichtigen Position einzusetzen. Dabei werde er der pragmatischen Arbeitsweise des SSW treu bleiben. „Die Haushaltslage ist alles andere als einfach. In so einer Situation müssen wir aufpassen, dass benachteiligte Gruppen und Minderheiten nicht vergessen werden.“

Christian Dirschauer wurde darüber hinaus einstimmig als ordentliches Mitglied des Beteiligungsausschusses sowie die SSW-Abgeordnete Sybilla Nitsch als seine Stellvertreterin dort gewählt.

Quelle: SSW