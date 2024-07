Ausschreibung für Lkw-Schnellladenetz soll im September starten

Das Bundesverkehrsministerium will im September das Ausschreibungsverfahren für ein flächendeckendes Lkw-Schnellladenetz an rund 130 unbewirtschafteten Rastanlagen starten. "Zusammen mit den geplanten Standorten an bewirtschafteten Rastanlagen decken wir mit 350 Standorten etwa zwei Drittel des erwarteten Ladedarfs für den Schwerlastverkehr an unseren Autobahnen ab", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag.

Das verbliebene Drittel solle dann privatwirtschaftlich aufgebaut werden. Die ersten Unternehmen hätten bereits angekündigt, auf privaten Flächen ins Lkw-Ladenetz zu investieren, so Wissing. Im September starte die Ausschreibung für 5 Lose mit jeweils rund 25 Standorten auf unbewirtschafteten Rastanlagen. "Ab heute erhalten potenzielle Bieter, aber auch Unternehmen als zukünftige Nutzer Gelegenheit zur Stellungnahme zu den vorgestellten Ausschreibungsdetails", so der Bundesverkehrsminister. Quelle: dts Nachrichtenagentur