Söder: "Schwarz-Grün ist ein toter, ein lahmer Gaul"

Der CSU-Vorsitzende Söder hat ausgeschlossen, dass es in der Debatte um eine schwarz-grüne Koalition einen Bruch mit der Schwesterpartei CDU geben wird. "Eine Aussage für Schwarz-Grün, die mag in Kiel oder in Teilen von Nordrhein-Westfalen so mehr oder weniger akzeptiert werden. Aber in einem Großteil Deutschlands nicht", sagte er in der ARD-Sendung "Bericht vom CSU-Parteitag".

Der CSU-Chef glaubt zudem, dass die AfD in Ostdeutschland einen "absoluten Durchmarsch" mache, sollte die Union eine Zusammenarbeit mit den Grünen in Aussicht stellen. "Schwarz-Grün ist, verzeihen Sie mir das Wort, ist ein toter, ein lahmer Gaul, der in Deutschland nicht zum Laufen kommt."



Söder sagte weiter, wenn man wirklich klug sei, wenn man strategisch denke und wenn man Überzeugungen im Herzen habe, dann könne man mit diesen Grünen - so wie sie sich die letzten Jahre gegeben haben - nicht zusammenarbeiten. Quelle: dts Nachrichtenagentur