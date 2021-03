Tino Chrupalla zum Regierungsversagen in der Krise

Der AfD-Bundessprecher und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla greift in seiner heutigen Rede Angela Merkel und den beurlaubten EU-Beamten und derzeitigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier für ihr Versagen in der Corona-Politik direkt an.

Dagegen stellt er die aktuellen Forderungen der AfD-Fraktion nach Beendigung des sinnlosen und zerstörerischen Lockdowns. Sehen Sie hier die Rede von Tino Chrupalla im Video:

Quelle: AfD Deutschland