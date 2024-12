SPD will kostenfreies Mittagessen in Schulen einführen

Die SPD will nach der Bundestagswahl ein kostenloses Mittagessen für alle Schüler in Deutschland einführen. "Ich arbeite im Moment an einem Konzept, was die Umsetzung des Bürgerrats beinhaltet: ein kostenfreies Mittagessen in den Schulen für alle", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch der "Bild am Sonntag".

Mit diesem Wahlversprechen will die SPD die Empfehlung des Bürgerrats zum Thema Ernährung umsetzen. Der Bürgerrat sind zufällig ausgeloste Bürger, die den Bundestag in konkreten Fragen beraten. Davon profitieren sollen Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur.



Miersch weiter: "Die Idee ist tatsächlich ein kostenfreies Essen an den Schulen, weil es gesundheitliche Folgekosten, die die Volkswirtschaft augenblicklich trägt, verhindert." Da gehe es unter anderem darum Übergewicht zu reduzieren.



Die kostenfreie Mahlzeit sei aber auch eine Frage der Integration: "Gemeinsam zu essen ist ein Wert an sich. Da ist ganz, ganz viel soziale Gerechtigkeit mit drin." Die Kosten solle vor allem der Bund tragen, so der Sozialdemokrat. "Wir wissen um die Finanzquellen der Länder. Insofern wird dieses Konzept eine Gegenfinanzierung beinhalten, sodass hier nicht einseitig die Länder belastet werden." Der SPD-Generalsekretär geht von einem "Milliardenbetrag" für den Bundeshaushalt aus. Quelle: dts Nachrichtenagentur