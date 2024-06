Bürgergeld: FDP-Vize Vogel für bessere Zuverdienstmöglichkeiten

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel fordert, noch in diesem Jahr die Zuverdienstmöglichkeiten für Bürgergeld-Bezieher zu verbessern. "Wir sollten noch in diesem Herbst ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen, damit es sich mehr lohnt, mehr zu arbeiten und in die finanzielle Selbstständigkeit zu wachsen", sagte Vogel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Das wäre ein gutes Zeichen für einen aufstiegsorientierten Sozialstaat und würde für mehr Fairness sorgen." Die Ampel-Koalition habe die Zuverdienstmöglichkeiten bereits für junge Menschen verbessert und damit den Anreiz erhöht, eine Ausbildung zu machen, so Vogel. Nun sei ein weiterer Schritt nötig: "Die Koalition sollte die Kraft finden, die Regeln auch für die Erwachsenen und Familien zu verbessern." Quelle: dts Nachrichtenagentur