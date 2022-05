Man kann nur staunen aber geht es nach der SPD soll in Hessen ab dem Schul­jahr 1023/2024, Türkisch, Arabisch und Portu­gie­sisch als Unter­richts­fach einge­führt werden. Vorerst soll dies an 2 Schulen im Bundes­land ange­boten werden. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Kritik an „Versuchs­status“ bei Türkisch

Das Hessi­sche Kultus­mi­nis­te­rium teilte letzte Woche mit, dass man mit diesem Vorhaben ab Herbst dieses Jahres an der Georg-August-Zinn-Euro­pa­schule in Kassel sowie an der Clemens-Bren­tano-Euro­pa­schule in Lollar (Kreis Gießen) beginnen werde.

Die Schüler könnten dann als zweite oder dritte Fremd­sprache auch Portu­gie­sisch oder Arabisch wählen.

Weitere Schulen könnten im Schul­jahr darauf folgen, wie Kultus­mi­nister Alex­ander Lorz (CDU) sagte. Bei genug Inter­esse soll Türkisch dann ab 2024 in ein regu­läres Sprach­an­gebot über­führt werden, also ein Jahr nach den beiden anderen neuen Sprachen.

Im Landtag in Wies­baden stieß die Einschrän­kung bei Türkisch auf einen Modell­ver­such auf Kritik bei SPD und FDP. Der SPD-Abge­ord­nete Turgut Yüksel sprach von einer „diskri­mi­nie­renden Politik“. Es sei unver­ständ­lich, „wieso die Landes­re­gie­rung Türkisch anders als andere Fremd­spra­chen wie Portu­gie­sisch oder Arabisch behandelt“.

Moritz Promny von der FDP sagte: „Für das Angebot von Türkisch als Fremd­sprache braucht es keinen Versuch mehr. Türkisch hat eine beson­dere Bedeu­tung für unser Land und gehört in den Fremd­spra­chen­ka­talog der hessi­schen Schulen.“

Je nach Angebot der Schule werden in Hessen derzeit bereits die Fremd­spra­chen Englisch, Fran­zö­sisch, Latein, Spanisch, Italie­nisch, Russisch, Chine­sisch, Polnisch und Altgrie­chisch angeboten.

Die Grünen verwiesen darauf, dass ab 2024/2025 ein Angebot von Türkisch geplant sei. „Türkisch ist dann den Unter­richts­an­ge­boten in anderen Spra­chen gleich­ge­stellt“, erklärte der Abge­ord­nete Daniel May.

SPD fordert Türkisch- und Grie­chisch-Unter­richt an Schulen

Die SPD im Landtag will das Angebot von Sprach­un­ter­richt in der Schule moder­ni­sieren und häufig gespro­chene Herkunfts­spra­chen aufwerten. Sie fordert, dass künftig auch Türkisch und Grie­chisch unter­richtet werden können.

Türkisch und Grie­chisch sollten nach einer Forde­rung der hessi­schen SPD-Land­tags­frak­tion in das Fremd­spra­chen­an­gebot an Schulen aufge­nommen werden. Der Landtag beschäf­tigte sich am Donnerstag im Rahmen einer Aktu­ellen Stunde mit dieser Forderung.

„Dazu benö­tigt die Landes­re­gie­rung ein Konzept zur Moder­ni­sie­rung des Fremd­spra­chen­an­ge­botes“, sagte der inte­gra­ti­ons­po­li­ti­sche Spre­cher, Turgut Yüksel. Es solle sich an den Bedürf­nissen der Eltern und Kinder vor Ort orientieren.

Bisher handle die schwarz-grüne Landes­re­gie­rung an der Lebens­rea­lität der hessi­schen Bürge­rinnen und Bürger vorbei. Es sei „eine Frage der Chan­cen­gleich­heit und des Abbaus von Diskri­mi­nie­rung, in der Bevöl­ke­rung häufig gespro­chene Herkunfts­spra­chen aufzu­werten“, sagte der türkisch­stäm­mige Abgeordnete."

Quelle: Unser Mitteleuropa