AfD: Einwanderung kostet 6 Billionen Euro: Remigration jetzt starten!

„Die Zuwanderung, wie sie bisher geschieht, kostet uns gesamtwirtschaftlich 5,8 Billionen Euro“, sagt der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen. Das ist die Realität, die in krassem Widerspruch zum behaupteten „Fachkräfte“-Wunder der etablierten Parteien steht. Raffelhüschen spricht von einer „Nachhaltigkeitslücke“ zwischen dem, was in die Staatskasse eingezahlt wird und dem, was dafür als Gegenleistung erwartet werden kann. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Lücke werde auf 19,2 Billionen Euro anwachsen, wenn wir 300.000 Ausländer pro Jahr ins Land ließen. Doch das ist eine sehr konservative Rechnung, denn 2023 kamen rund 461.000 Migranten aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland (Asyl-Antragsteller und Familiennachzug). Die Ukrainer, die keinen Asylantrag stellen müssen, sind hier nicht eingerechnet! Man kann sich also ausrechnen, was für eine skrupellose Verarmungspolitik gegen das eigene Volk von CDU-Chef Merz betrieben wird, wenn er eine jährliche Asyl-Zuwanderung von 200.000 Menschen fordert. Die sozialen Konsequenzen dieser Politik spiegeln sich auch in der Raffelhüschen-Studie wider, denn der Autor bringt als vermeintliche „Lösung“ eine „deutliche Kürzung“ bei Rente, Sozialhilfen und Krankenversicherung ins Gespräch. Dabei liegen uns die Parolen der Ampel-Parteien und der CDU noch in den Ohren: „Niemandem“ würde durch Migration „etwas weggenommen“. In Wahrheit wurde die Bevölkerung ungeniert in die Irre geführt und die geplante Verarmung eines ganzen Volkes als „Bereicherung“ verkauft. Umso mehr ist das Gebot der Stunde: Remigration jetzt! Wir wollen Geldleistungen für Asylbewerber abschaffen und die Grenzen schützen, damit der Ansturm auf Deutschland sofort gestoppt wird. Wir wollen illegale und kriminelle Migranten konsequent abschieben und alle rechtskonformen Möglichkeiten ausschöpfen, um Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Remigration mit der AfD oder Untergang!" Quelle: AfD Deutschland