Auch nach dem entsetzlichen Messer-Attentat durch einen afghanischen Islamisten bleibt die Ampel-Regierung bei ihrer Migrations-Ignoranz. Die grüne Außenministerin Baerbock hat nun angekündigt, 10.000 weitere Personen aus Afghanistan aufzunehmen. Auch bei Abschiebungen von Straftätern und illegalen Migranten nach Afghanistan bleibt Baerbock bei ihrer brandgefährlichen Blockade-Haltung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es dari: "Damit wird der Grundstein dafür gelegt, dass das nächste vergleichbare Messer-Attentat nur noch eine Frage der Zeit ist!

Dabei wurde das Aufnahmeprogramm für Afghanen in der Vergangenheit auf Eis gelegt, nachdem bekannt wurde, dass davon auch radikale Scharia-Richter profitieren. Die deutsche Botschaft in Pakistan warnte vor Kriminellen, Islamisten und Identitäts-Betrügern unter den Migranten. Die Beamten in Islamabad weigerten sich sogar, einem angeblich aus Afghanistan geflüchteten Mann ein Visum zur Einreise nach Deutschland zu erteilen, weil es erhebliche Zweifel an seiner Identität gebe und er die Botschaft vorsätzlich getäuscht habe. Das Baerbock-Ministerium erteilte dennoch die Anweisung, ein Visum zu erteilen.

All das zeigt, dass die Ampel-Regierung offenkundig keinerlei Interesse daran hat, illegale Migration auch nur zu reduzieren – geschweige denn zu beenden. Die Sicherheit der deutschen Bevölkerung ist ihr völlig egal. Was soll man auch von einer Außenministerin erwarten, die laut eigener Aussage an ihrer Außenpolitik festhalten will, „egal, was meine deutschen Wähler denken“? Nur die AfD stoppt die Politik gegen das eigene Land. Und nur die AfD wird Afghanistan zum sicheren Herkunftsland erklären und kriminelle Afghanen konsequent in ihre Heimat zurückführen. Deshalb bei der Europawahl am 9. Juni unbedingt die AfD wählen!"

Quelle: AfD Deutschland