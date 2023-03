Nur die AfD schützt vor illegaler Einwanderung: Polizeigewerkschaft erwartet starken Anstieg der Migration nach Deutschland

Wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) befürchtet, wird die Zahl der illegalen Einreisen in den nächsten Monaten deutlich zunehmen. Derzeit liegt sie bei rund 1.500 Grenzübertritten pro Woche, aber in den wärmeren Monaten ist mit einem erheblichen Anstieg zu rechnen, sagte der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Stefan Löw, erklärt dazu folgendes: „Die Schleuser im gesamten Mittelmeerraum arbeiten wie professionelle Unternehmer und werben mit Erfolgsgarantien. Leider macht ihnen die Bundesregierung ihre kriminelle Tätigkeit leicht, denn unsere Polizei ist schlecht ausgerüstet, und effektive Grenzkontrollen finden nicht statt.

Bei der Ampel-Koalition fehlt jeder Wille, diesen unerträglichen Zustand zu ändern. Vielmehr signalisiert sie Menschen in aller Welt mit erleichterten Einbürgerungsmöglichkeiten, dass sich so gut wie jeder in unserem Sozialstaat einrichten kann, der es einmal nach Deutschland geschafft hat. Selbst terroristische Gefährder werden kaum abgeschoben.

Eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik ist dringend geboten! Viele Länder haben dies längst erkannt, aber unsere linksgrüne Geisterfahrer-Regierung blockiert jede vernünftige Reform auf europäischer Ebene. Nur die AfD will unsere Grenzen sichern und die illegale Einwanderung beenden.“

