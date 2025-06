Umweltminister ruft Kommunen zu klimagerechten Umbauten auf

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat Kommunen zu hitze- und klimagerechten Umbauten aufgerufen. "Es gibt mehr und intensivere Hitzewellen in Deutschland", sagte Schneider den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). Für viele Menschen und Tiere sei das eine große Belastung.

"Gerade für Kinder und ältere Menschen kann die Hitze lebensbedrohlich sein. Was hilft, ist eine Bebauung, die Schatten spendet und Wasser speichert, mehr Bäume und weniger Asphalt." Viele Kommunen gingen Schneider zufolge bereits mit gutem Beispiel voran. Er verwies auf vorhandene Beratungsangebote und Fördermittel.



Gleichzeitig mahnte der SPD-Politiker mehr Engagement mit Blick auf die deutschen Wälder an. "Besonders große Sorgen macht mir der Wald. Schon heute gelten rund 18 Prozent des deutschen Waldes als stark geschädigt", sagte Schneider. Seien Bäume durch Wassermangel geschwächt, könnten sie Sturm und Schädlingen kaum widerstehen. "Der Wald gibt uns Menschen so viel, darum müssen wir dringend mehr für ihn tun - vom Klimaschutz bis zum Waldumbau hin zu mehr Mischwäldern", forderte Schneider.

Quelle: dts Nachrichtenagentur