AfD-Fraktion im Landtag Saarland gegründet - Generationswechsel eingeleitet

Der Bundesvorstand gratuliert der heute gegründeten Fraktion der Alternative für Deutschland im Landtag Saarland. Josef Dörr wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, Christoph Schaufert zum Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Carsten Becker zum Parlamentarischen Geschäftsführer.

Bundessprecher Tino Chrupalla nahm als Gast an der Fraktionsgründung und den Vorstandswahlen teil und erklärt: "Ich freue mich, dass unsere Abgeordneten die gemeinsamen Ziele für das Saarland in den Mittelpunkt stellen. Der neue Fraktionsvorstand hat in einer mehrstündigen Sitzung die zukünftige Zusammenarbeit ebenso erörtert wie die nächsten Vorstandswahlen im Oktober 2024. Für die konstruktiven Gespräche und Geschlossenheit danke ich den Mandatsträgern unserer Partei. Der Boden für eine erfolgreiche Oppositionsarbeit im Saarland wurde geebnet."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)