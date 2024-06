Ampel am Ende: Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen!

Tiefer kann das Ansehen einer Bundesregierung nicht mehr sinken: 51 Prozent der Deutschen würden laut dem aktuellen „ZDF-Politbarometer“ vorgezogene Neuwahlen unterstützen. Nur noch 25 Prozent der Befragten sind mit der Regierung zufrieden, mehr als 70 Prozent stellen ihr ein schlechtes Zeugnis aus. Sogar bei den FDP-Anhängern ist eine klare Mehrheit für Neuwahlen, obwohl die FDP selbst zur Massenmigrations- und Industriezerstörungs-Ampel gehört. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wer kann über diese unterirdischen Befunde auch überrascht sein? Seit mehr als zwei Jahren haben wir eine Regierung, die nicht nur am Volk vorbei, sondern gegen das Volk regiert. Die Arbeitseinstellung dieser Farce-Koalition wird in einem Satz von Außenministerin Baerbock zusammengefasst: Sie wolle sich für die Ukraine einsetzen, „egal, was meine deutschen Wähler denken.“ Hier ist einer Ministerin herausgerutscht, was offensichtlich in den Köpfen der Ampel-Minister vorgeht: Das eigene Land ist egal; es zählen nur die Interessen ausländischer Bittsteller und Kostgänger – von Selenskyj bis hin zum afghanischen Pseudo-Flüchtling.

Was hat diese Ampel-Regierung unserem Land angetan? Sie hat mit der Fortsetzung der unkontrollierten Massenmigration dafür gesorgt, dass Messer-Gewalt, Vergewaltigungen und Morde zum Alltag gehören. Sie hat mit der Abschaltung der Kernkraftwerke die Energiepreise in die Höhe getrieben und eine wirtschaftliche Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Sie hat schweigend zugesehen, wie unsere Energieversorgung mit dem Terror-Anschlag auf die Nord-Stream-Leitungen zerstört wurde. Sie hat die Industrie aus dem Land getrieben und die Bürger mit Gender- und Transgender-Gaga belästigt, anstatt sich um ihre wirklichen Aufgaben zu kümmern. Aufhören, es reicht! Wir wollen Neuwahlen und eine Regierung mit AfD-Beteiligung, damit Deutschlands Interessen und seine Bürger wieder an erster Stelle stehen!"

Quelle: AfD Deutschland