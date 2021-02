SPD: Positive Tests in Altenheimen auf Mutationen untersuchen

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert die schwarz-gelbe Landesregierung auf, positive Coronatests in Seniorenheimen grundsätzlich auf Mutationen untersuchen zu lassen. Aus der Serie von Todesfällen in einem Leverkusener Seniorenheim müssten "weitreichende Schlüsse" für die Test-Systematik gezogen werden, sagte SPD-Gesundheitsexperte Josef Neumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Wir müssen positive Corona-Tests viel breiter und flächendeckender auf Mutationen untersuchen lassen - so wie das in Solingen und Düsseldorf schon der Fall ist. Insbesondere in zentralen Einrichtungen wie Seniorenheimen sollte das landesweit standardmäßig passieren", erklärte der SPD-Politiker. Sobald dort ein positiver Corona-Fall auftrete, sollten Schnell-Testungen für die Bewohner und das Personal täglich durchgeführt werden - und nicht nur wöchentlich, so Neumann.



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)