1. Bundesliga: Frankfurt besiegt resolute Bremer dank Götze

Am elften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den SV Werder Bremen mit 1:0 gewonnen. Die formstarken Hessen zeigten sich von Beginn an offensiv, Bremen verteidigte aber auch resolut. In der zwölften Minute klärte Friedl etwa abgeklärt vor Ekitiké nach Shkiri-Hereingabe.

Es schien schon ohne Tore in die Halbzeit zu gehen, als die SGE doch noch zuschlug: Ekitiké legte mit dem Rücken zum Tor für Götze auf und der Weltmeister von 2014 traf sehenswert in den linken Winkel. Somit führte die Eintracht nach 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Toppmöller-Elf spielbestimmend und kam zu Chancen: In der 58. Minute ließ Ekitiké Friedl aussteigen, kam aber nicht an Werder-Keeper Zetterer vorbei.

Auch in der 66. und 67. Minute war der SVW-Torwart auf dem Posten, gegen Marmoush und Theate hielt der Deutsche bravourös. Auch auf der Gegenseite konnte sich der Torhüter auszeichnen: Nach Ducksch-Flanke in der 76. Minute kam Weiser zentral zum Kopfball, Trapps Reflex verhinderte jedoch den Einschlag.

In der 80. Minute hatte Stark die beste Werder-Chance, nach Ducksch-Hereingabe lenkte der Verteidiger die Kugel mit dem Rücken zum Tor mit dem Kopf an den rechten Pfosten.

Die Hausherren stellten sich danach nur noch hinten rein, die Werner-Elf konnte diese Passivität aber nicht mehr bestrafen und unterlag knapp.

Damit klettert Frankfurt in der Tabelle vorerst auf Rang zwei und ist nun erster Bayern-Verfolger, Bremen rutscht auf Platz zehn ab.

1. Bundesliga: Mainz gewinnt mühelos in Kiel

Im ersten Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags hat der 1. FSV Mainz 05 mühelos mit 3:0 bei Holstein Kiel gewonnen.

Bereits nach elf Minuten klingelte es das erste Mal im Tor der Hausherren, verantwortlich für den Treffer war Nadiem Amiri. Das Tempo des Spiels war danach gemächlich, die Mainzer blieben aber das bessere Team. Durch einen sicher von Jonathan Burkardt verwandelten Elfmeter konnten sie in der 37. Minute weiter nachlegen.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange bis zum nächsten Treffer der Gäste, den Jae-sung Lee in der 53. Minute beisteuerte. Dies war dann auch die frühe Vorentscheidung, da eine Antwort der Störche bis zum Ende ausblieb. In der Tabelle bleibt Kiel Vorletzter, während sich die 05er auf den siebten Rang vorschieben. Für die Kieler geht es Freitag beim FC St. Pauli weiter, Mainz ist am kommenden Sonntag gegen Hoffenheim gefordert.

1. Bundesliga: Abgeklärte Gladbacher schlagen harmloses St. Pauli



Am elften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach vor heimischer Kulisse gegen den FC St. Pauli mit 2:0 gewonnen. Die Fohlen hatten von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand und belohnten sich früh: In der elften Minute führte eine Ecke zum Erfolg, als Friedrich die Honorat-Flanke auf Plea weiterleitete und der Franzose das Leder mit dem Knie über die Linie drückte.

In der 22. Minute hätte der Angreifer den Doppelpack schnüren können, doch nachdem er Vasilj bereits umkurvt hatte rettete Nemeth gegen seinen Schuss auf der Torlinie. Stattdessen besorgte Torgarant Kleindienst in der 44. Minute das 2:0, als er von Hack steilgeschickt wurde und den Keeper mit einem Lupfer überwand. Nach 45 Minuten führte das Heimteam damit souverän gegen ideenlose Hanseaten.

Auch in Durchgang zwei behielt die Borussia weitgehend die Spielkontrolle und kam zu einigen Chancen: In der 48. Minute schoss Ullrich am Ende eines vielversprechenden Angriffs drüber. In der 67. Minute bediente der eingewechselte Neuhaus rechts Honorat, der Neuzugang aus Brest zielte aber knapp zu weit links.

Die bis dahin viel zu harmlosen Kiezkicker kamen in der 74. Minute zu ihrer besten Möglichkeit, als Treu auf Guilavogui flankte und der 26-Jährige knapp drüber köpfte. Ansonsten geriet die Gladbacher Hintermannschaft aber kaum ins Schwitzen.

Erst in der Schlussphase schien die Blessin-Elf aufzuwachen und wurde gefährlich: In der 85. Minute lenkte Friedrich einen Fernschuss von Treu neben das Tor, in Minute 87 scheiterte Irvine per Kopf an Nicolas und in der 88. Minute verpasste Wahl frei vor dem Kasten. Letztlich siegte die Seoane-Elf aber verdient.

Damit klettert Gladbach in der Tabelle auf Rang sechs, St. Pauli bleibt auf Relegationsrang 16 hängen.



Quelle: dts Nachrichtenagentur