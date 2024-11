K-Frage: Rückendeckung für Scholz aus Sachsen-Anhalt

Die SPD-Landesvorsitzenden aus Sachsen-Anhalt stärken in der K-Frage Olaf Scholz den Rücken. "Olaf Scholz ist unser Kanzler und unser Kandidat für die Bundestagswahl", sagten Juliane Kleemann und Andreas Schmidt dem Nachrichtenmagazin "Politico".

Popularität sei nur ein Teil des Erfolgs. "Die Herausforderungen, die vor uns liegen, können wir nur gemeinsam als SPD meistern", so Kleemann und Schmidt.



Auch die Älteren der Partei sind gegen einen Kandidatenwechsel. "Olaf Scholz ist berechenbar und er ist zuverlässig", sagte der Chef der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus, Lothar Binding. "Mir wäre es am liebsten, Boris Pistorius würde klipp und klar sagen, dass er nicht zur Verfügung steht. Dann könnte sich die SPD voll und ganz auf Inhalte und Ziele, auch den Wahlkampf konzentrieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur