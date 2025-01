Lindner wirbt für Schwarz-Rot-Gelb

FDP-Chef Christian Lindner hat für ein Bündnis aus Union, SPD und FDP geworben. 'Die Deutschlandkoalition wäre besser als Schwarz-Grün', sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

'Dass die FDP die Scholz-Politik nicht fortsetzt, ist klar.' Menschlich gebe es aber zu vielen führenden Sozialdemokraten immer noch ein gutes Verhältnis. 'Zu meinem Geburtstag habe ich viele liebenswürdige Grüße aus der SPD erhalten.'



Namen wollte Lindner indes nicht nennen. 'Die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich vertrauenswürdig bin und sie niemals outen würde. Das könnte ihnen momentan ja schaden', sagte er. 'Für die Kampagne der Scholz-SPD muss ich ja als das personifizierte Böse herhalten.'



Wenn die FDP wieder in den Bundestag einziehe, habe Schwarz-Grün automatisch keine Mehrheit. 'Es müsste dann eine Deutschlandkoalition gebildet werden. Eine Regierung ohne Grüne ist ein Fortschritt', bekräftigte Lindner. Er halte es aber unverändert für möglich, Wähler der AfD zu gewinnen für eine Regierung der Mitte, 'an der endlich einmal SPD und Grüne nicht beteiligt' seien. Schwarz-Gelb wäre jetzt 'am besten für unser Land'.

Quelle: dts Nachrichtenagentur