Hans-Peter Hörner MdL: Gewalt an Schulen wirksam entgegentreten

„Es braucht jetzt radikale Ehrlichkeit über die Zustände an unseren Schulen.“ Mit diesen Worten begann der stellv. bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL seinen Debattenbeitrag zur Schulgewalt im Landtag.

„In Baden-Württemberg wurde 2023 eine Zunahme von Straftaten um 13,5 % festgestellt. Opfer waren 141 Lehrkräfte und 2697 Schüler. Besonders betroffen dabei vor allem Lehrerinnen, ein weiteres Ergebnis des importierten Machismo! Laut ‚BaWü-Check‘ stellten 55 % der Bevölkerung fest, dass die Gewalt an Schulen zunimmt – im Ranking auf Platz 2, gefolgt von nicht ausreichenden Deutschkenntnissen vieler Schüler (48 %). Genannt wurde auch mit 43 % die mangelnde Disziplin in den Klassen, was sich wiederum in einer Gewaltspirale niederschlägt.“

Der Beutelsbacher Konsens ist bereits eine der Möglichkeiten, um der Gewaltspirale an Schulen entgegenzuwirken, so Hörner. „Hinzu kommen die Bildung homogenerer Klassen, die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung und damit Eintritt eines Kindes in eine Schulart, die seiner Begabung entspricht, die Bildung einer Schul-Start-Vorbereitungsmöglichkeit und die zielgerichtete Vermittlung von Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, gewaltfreie Auseinandersetzung, Toleranz, Leistungsbereitschaft und damit Akzeptanz unserer demokratischen Werte.“

Quelle: AfD BW