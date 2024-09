Umfrage: Image von Friedrich Merz verbessert sich

Kurz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union hat sich das Image von CDU-Chef Friedrich Merz in einer Umfrage deutlich verbessert.

Einer Forsa-Erhebung im Auftrag des "Stern" zufolge hat der Politiker im Vergleich zum Februar bei allen sechs abgefragten Eigenschaften zugelegt. Danach finden 60 Prozent der Deutschen, dass Merz verständliche rede (+ 3 Prozentpunkte). 51 Prozent halten ihn für führungsstark (+2), 47 Prozent für kompetent (+3). 33 Prozent sagen, dass er wisse, was die Menschen bewege (+2). Trotz der Zugewinne bleiben zwei weichere Faktoren eher schwach: Nur 30 Prozent halten Merz für vertrauenswürdig (+3) und lediglich 24 Prozent finden ihn sympathisch (+2).



Auch von den Unions-Wählern sagen nur 34 Prozent, dass der CDU-Chef ihnen sympathisch sei. Bei den übrigen Eigenschaften fällt das Urteil im eigenen Lager deutlich positiver aus. So halten etwa 73 Prozent der Unions-Anhänger Merz für kompetent und 70 Prozent für führungsstark. Überdurchschnittlich oft sehen das auch die Wähler des Bündnisses Sahra Wagenknecht so: 57 Prozent schätzen Merz als kompetent ein, sogar 58 Prozent als führungsstark.



Datenbasis: Die Daten wurden von Forsa für den "Stern" und RTL Deutschland zwischen dem 29. und 30. August 2024 telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.007 Befrage. Die genaue Frage lautete: "Welche Eigenschaften verbinden Sie mit Friedrich Merz? (redet verständlich; ist führungsstark; ist kompetent; weiß, was die Menschen bewegt; ist vertrauenswürdig; ist sympathisch)"

Quelle: dts Nachrichtenagentur