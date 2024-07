AfD: „Letzte Generation“ legt Frankfurter Flughafen lahm: Klima-Kleber ins Gefängnis!

In Frankfurt am Main hat es einen erneuten Terrorangriff von Klima-Kriminellen gegeben: Die extremistische Gruppe „Letzte Generation“ konnte in den Sicherheitsbereich des Flughafens vordringen und sich mit sieben Personen an den Köpfen der beiden zentralen Start- und Landebahnen festkleben. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Für rund zwei Stunden konnte kein einziges Flugzeug abheben – aber auch danach lief der Flugbetrieb nur eingeschränkt. Die AfD fordert die volle Härte des Gesetzes gegen derartigen Klima-Terrorismus! Eine Serie linksextremer Sabotage-Akte auf unsere Infrastruktur wird mit dem Angriff fortgesetzt. Denn erst wenige Stunden zuvor wurde auch der Flughafen Köln/Bonn von fünf Personen lahmgelegt. Im Mai wurde der Flughafen München angegriffen. Die skrupellosen Extremisten der „Letzten Generation“ gefährden systematisch Menschenleben, schädigen unsere Wirtschaft und bringen Arbeitsplätze in Gefahr. Es ist unfassbar, dass derartiges Treiben von den etablierten Parteien geduldet und nicht selten sogar mit Sympathie bedacht wird! Wie kann es überhaupt sein, dass eine kleine extremistische Gruppe mit Kneifzangen und Skateboards problemlos in den Sicherheitsbereich eines deutschen Flughafens eindringen kann? Wie leicht kann unter diesen Umständen noch viel Schlimmeres passieren, wenn islamistische Terroristen sich diese desaströse Sicherheitslage zunutze machen? Innenministerin Faeser (SPD) lässt Islamisten und Linksextremisten freie Hand und ruiniert unser Land mit der illegalen Massenmigration. Sie ist genauso untragbar wie die komplette Ampel-Regierung und die CDU, die ihren Kurs trotz aller Lippenbekenntnisse mitträgt!" Quelle: AfD Deutschland