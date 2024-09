Gesamte Grünen-Parteispitze tritt zurück

Der gesamte Grünen-Vorstand hat am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt erklärt. Man brauche einen "Neustart", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour am Vormittag in Berlin.

Der Bundesvorstand legt demnach mit Wirkung zum Parteitag im November in Wiesbaden sein Amt nieder. "Es braucht neue Gesichter, um diese Partei aus der Krise zu führen", ergänzte Nouripours Co-Vorsitzende Ricarda Lang. Das könne ein Baustein sein für die "strategische Neuaufstellung" der Partei und diese brauche es, "denn die Bundestagswahl im nächsten Jahr ist nicht einfach irgendeine Wahl".



Es gehe darum, welche Rolle die Grünen in Zukunft in einem Parteiensystem einnehmen werde, das sich gerade "fundamental verändert". Es sei nicht die Zeit, "um am eigenen Stuhl zu kleben", so Lang. "Jetzt ist die Zeit Verantwortung zu übernehmen und wir übernehmen diese Verantwortung." Zu den möglichen Nachfolgern wurden zunächst keine Angaben gemacht.



Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die Wahlschlappen der Partei im Osten. Die Grünen hatten es nur in Sachsen gerade so wieder ins Parlament geschafft, in Thüringen und Brandenburg flogen sie nicht nur aus der Regierung, sondern auch aus den Landtagen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur