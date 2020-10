AfD Bundestags-Debatte: 30 Jahre Deutsche Einheit

Am morgigen Samstag ist es exakt 30 Jahre her, dass die DDR zur Bundesrepublik beitrat und somit die Deutsche Einheit perfekt war. Anlässlich dieses bedeutsamen Jahrestages debattierte heute der Bundestag über die Wiedervereinigung. Natürlich hatte auch die AfD viel zu dieser Thematik zu sagen und brachte als patriotische Partei ihre eigene Perspektive ein.

In den nachfolgenden Videos können Sie die Redebeiträge der AfD-Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla, Marc Jongen und Jens Kestner nachverfolgen.



AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla berichtet im Deutschen Bundestag von seiner Erinnerung an die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes und von dem, was es in der Gesellschaft der DDR trotz der Unfreiheit und dem materiellem Mangel aber auch an positiven Werten gab, die er heute zum Teil vermisst, allem voran das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Hilfsbereitschaft:

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Marc Jongen erinnert an die Gegnerschaft der politischen Linke zur Wiedervereinigung Deutschlands und zieht Parallelen zwischen der DDR und den politischen Entwicklungen der letzten Jahre im wiedervereinigten Deutschland:

Sein AfD-Abgeordnetenkollege Jens Kestner wurde in Niedersachsen nahe der damals innerdeutschen Grenze geboren, ist dort aufgewachsen und steht heute dem dortigen AfD-Landesverband vor. Aus dieser Perspektive zieht er ein sehr persönliches Résumé der deutsch-deutschen Geschichte der letzten 40 Jahre:





Quelle: AfD Deutschland