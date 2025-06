Anke Rehlinger (SPD): "Die Menschen wollen uns kämpfen sehen"

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger will die SPD wieder kämpferischer und stärker machen. "Ich will mithelfen, dass die SPD wieder zu alter Stärke zurückfindet. Wir machen uns jetzt auf den Weg", sagte sie im phoenix-Interview am Rande des Parteitages in Berlin.

Dazu gehöre außer dem Grundsatzprogramm und der Sozialstaatskommission auch, mehr über die Themen zu reden, die die Menschen bewegten, allen voran die Frage nach einem sicheren Arbeitsplatz. "Wir müssen mehr deutlich machen, dass da wirklich dran gearbeitet wird", machte Rehlinger klar. Natürlich müsse man in einer Koalition Kompromisse machen. Als Ministerpräsidentin einer Alleinregierung wisse sie aber, dass davon die Probleme noch nicht weg seien und das Geld nicht zahlreicher. "Ich glaube, das ist eine Frage der Kommunikation. Indem man nochmal deutlich macht, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen und was dann jetzt eben gerade möglich ist." Und weiter: "Ich glaube, dass die Menschen uns kämpfen sehen wollen. Kämpfen für ihre Interessen. Für bezahlbares Wohnen, für eine gute Gesundheitsversorgung, aber eben auch für einen sicheren Arbeitsplatz und zwar ohne, dass wir damit unsere Natur und unsere Umwelt zerstören." Quelle: PHOENIX (ots)