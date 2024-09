BSW gründet Landesverbände in Bremen und Niedersachsen

Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) gründet zwei weitere Landesverbände in Bremen und Niedersachsen.

Der BSW-Landesverband Bremen soll sich am Samstag konstituieren, der Landesverband Niedersachsen am Sonntag dann in Oldenburg, auf beiden Veranstaltungen spricht Parteichefin Amira Mohamed Ali.



Damit ist die neue Partei in 9 von 16 Bundesländern mit einer eigenen Struktur aktiv. Landesverbände waren zuvor auch schon in Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg, dem Saarland und erst am letzten Wochenende in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt gegründet worden.



Bei der Landtagswahl in Thüringen war das BSW am 1. September aus dem Stand auf 15,8 Prozent gekommen, in Sachsen am gleichen Tag auf 11,8 Prozent. In beiden Bundesländern besteht Aussicht auf Regierungsbeteiligung. In Umfragen für die Bundestagswahl wird die Partei bei 7 bis 11 Prozent gesehen, bei der Europawahl im Juni wurden in Deutschland bereits 6,2 Prozent geholt.



Kritik bekommt die Partei unter anderem dafür, kaum Mitglieder aufzunehmen und die Wahlkämpfe auf Landesebene komplett auf bundespolitische Themen und auf Wagenknecht zuzuschneiden, obwohl sie offiziell gar nicht zur Wahl steht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur