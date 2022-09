Blogger-Relevanzindex zeigt: Das sind Deutschlands Top-50-Unternehmensblogs

Regelmäßig neue Beiträge aus allen Rechtsgebieten, geschrieben von hochkarätigen Experten wie Fachanwälten oder Universitätsprofessoren: Mit diesem Angebot hat es der beck-blog des renommierten Fachverlags C.H. Beck zum erfolgreichsten Unternehmensblog in Deutschland gebracht.

Das zeigt eine Auswertung des Blogger-Relevanzindex der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor zu den 50 bedeutendsten Blogs von Unternehmen. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich der beck-blog im Ranking um einen Platz. Neu in den Top 50 und direkt auf Platz zwei eingestiegen ist der hörbücher blog des Audio-Anbieters Audible. Dort finden Fans von Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts Informationen zu Neuerscheinungen, Empfehlungen und Hintergrundinfos.



Um einen Platz nach oben geklettert ist der Ritter-Sport-Blog, der dieses Jahr auf Rang drei landet. Auf der Seite bietet der Hersteller der quadratisch geformten Schokoladentafeln den Nutzern Rezeptideen, Aufrufe zu Mitmachaktionen sowie Berichte über nachhaltige Aktivitäten im weltweiten Unternehmen.

Themen Kommunikation und Karriere besonders stark vertreten

Thematisch sind Blogs von Kommunikationsdienstleistern mit 16 Vertretern der größte Teilbereich in den Top 50. Darunter befinden sich auch zwei Faktenkontor-Blogs: Mediengau (Platz 36) beschäftigt sich mit Krisenkommunikation, Reputationzweinull (Platz 45) mit Reputationsmanagement und Corporate-Social-Media. Führend in dieser Kategorie ist wie im Vorjahr der deutsche Blog des international agierenden Agenturnetzwerks Lewis Communications auf Platz 13.

Stark vertreten ist auch das Thema Karriere mit sechs Blogs. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Kununu Insights auf Platz sieben, der gleichen Platzierung wie im Vorjahr. Der Blog der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu bietet Beiträge rund um Arbeitsrecht, Bewerbung und Gehalt. Dahinter folgen die Blogs von managerseminare.de (Platz 14) und des Personaldienstleisters Hays (Platz 16).

So funktioniert der Blogger-Relevanzindex

Basis des Top-50-Blogrankings ist der Blogger-Relevanzindex des Faktenkontors. Hierfür werden rund 2.000 Blogs in fünf Disziplinen bewertet. Die Kategorien fließen zu gleichen Teilen in die Berechnung der Gesamtperformance ein:

Der Blogger-Relevanzindex erlaubt individuelle Auswertungen unter anderem in Bezug auf bestimmte Themenbereiche und Branchen und ermöglicht es Unternehmen so, konkrete Blogs zu identifizieren, die für die Meinungsbildung in ihrem Branchenumfeld entscheidend sind.

