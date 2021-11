Das schöpferische Subjektiversum Teil 3 - Was ist Aufklärung?

Rüdiger Lenz schrieb den folgenden Kommentar: "Vorbemerkung: Dies ist der erste Teil eines Beitrags über “Aufklärung” aus der Reihe “Das schöpferische Subjektiversum”, dessen dritter Teil zwei Teile über “Aufklärung” darstellen. Da der Gesamtbeitrag über “Aufklärung” etwas zu umfangreich geworden ist, haben wir ihn hier in zwei Teile aufgeteilt. Der zweite Teil über “Aufklärung” erscheint in Kürze hier auf apolut.net. In beiden Teilen werde ich darlegen, dass aus heutiger Sicht Aufklärung im Sinne von Kant nicht genügt, ja sogar unzureichend ist, Aufklärung überhaupt zu realisieren."

Lenz weiter: "Das liegt nicht an Kants Unvermögen oder daran, dass Kant falsch lag. Aus heutiger Sicht haben wir viel mehr Möglichkeiten, als Kant sie je für möglich halten konnte, Aufklärung in seinem Wesen, also aus seiner tatsächlichen Wirkkraft heraus, umfänglicher anzugehen und zu verstehen. Diesen Versuch unternimmt der Autor mit diesen beiden Teilen. ...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Rüdiger Lenz