Covid - die neue Weltreligion

Vielleicht erinnern Sie sich noch an meinem Kommentar von 18. April, in dem ausführlich erörtert wurde, was genau eine "Religion" ist, ist die Grundlage aller Religionen ein Pflichtglaube, auch "Dogma" genannt. Um in der Religion zu sein und zu bleiben, müssen Sie sich diesen Dogmen anschließen, und zwar ohne zu hinterfragen. Das Infragestellen des Dogmas führt unweigerlich zum Ausschluss und nicht selten zur Hinrichtung.

In diesem Zusammenhang gibt es eine Reihe von Dingen, die behaupten, Wissenschaft zu sein, aber da sie auf obligatorischen Glaubenssätzen statt auf Fakten basieren, sind sie besser als Religionen zu bezeichnen. Eine davon ist die pharmazeutische Medizin! Um eine Lizenz zur Ausübung der Medizin zu erlangen und zu behalten, müssen Sie eine Reihe von Überzeugungen unterschreiben, die keine Fakten-Grundlage haben:

1. Infektionskrankheit; erfunden von Louis Pasteur und Robert Koch in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel, großen Reichtum und Ruhm zu erlangen. Pasteur gab in seinen Memoiren, die aufgrund seines Testaments 1995 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, zu, dass er seine Laborergebnisse so verfälscht hatte, dass sie das Postulat der Infektion durch äußere Einflüsse zu bestätigen schienen. Die tatsächlichen Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese "Infektionserreger" (Bakterien) bei den meisten gesunden Menschen und Tieren zu finden sind und somit nicht ursächlich für eine Krankheit sein können.

2. Lange nach der Zeit von Pasteur und Koch, am Ende des 19. Jahrhunderts, beschlossen einige Botaniker, basierend auf reinen Vermutungen, dass es noch kleinere Krankheitserreger gibt - zu klein, um jemals gesehen zu werden. Diese erhielten den Beinamen "Virus", was das lateinische Wort für Gift ist. Im Dezember 2016 wurde das höchste deutsche Gericht gebeten, über den Beweis zu entscheiden, ob Viren tatsächlich existieren. Es entschied, dass Vermutungen, Spekulationen und ungestützte Meinungen keine Beweise sind und die Existenz des Virus nicht bewiesen ist. Der Fall resultierte aus einer Forderung nach einer Belohnung von €100.000 für den Beweis der Existenz des Masernvirus. Obwohl die Belohnung derzeit auf €1.500.000 erhöht wurde, wurde kein weiterer Versuch unternommen, sie einzufordern! Dies spricht natürlich Bände über den Wissensstand innerhalb der Pharmaindustrie.

3. Indem man "krankes" Material in gesunde Menschen injiziert, macht man sie immun gegen die Krankheit. Dieser Vorgang wird als Impfung bezeichnet. Seit seinen Anfängen im späten 18. Jahrhundert zeigen die tatsächlichen Ergebnisse einheitlich, dass dieser Prozess Krankheiten verbreitet - genau das, was Sie erwarten würden, nicht wahr?

Diese Dogmen sind das Rückgrat des reichsten Geschäftes auf dem Planeten. Es ist daher verständlich (wenn auch verwerflich), dass so viele Ressourcen verschwendet werden, um dieses zu schützen. Eines der vielen Werkzeuge, die zum Schutz des Impfgeschäfts (das jedes Jahr etwa 5 Milliarden Dollar wert ist) eingesetzt werden, ist der Ausschluss von qualifizierten Ärzten, die den Impfbetrug aufdecken und verkünden, d.h. der Entzug Ihrer Approbation, also die Zerstörung Ihrer Lebensgrundlage. Nichtsdestotrotz verlassen jedes Jahr viele, viele tausend praktizierende Ärzte die pharmazeutische Medizin und bilden sich in viel effektiveren Techniken wie Naturheilkunde, Homöopathie usw. um. Die Homöopathie ist eigentlich die fortschrittlichste Form der Medizin, die es allgemein gibt. Es handelt sich im Grunde um den aktiven Bestandteil einer Medizin, der von dem giftigen chemischen Träger getrennt wird.

Da das einzige Geschäft der pharmazeutischen Industrie die Herstellung jener chemischen Träger ist, die die Homöopathie völlig überflüssig macht, wird ihr jahrzehntelanger bösartiger Propagandakrieg gegen die Homöopathie verständlich, wenn nicht sogar tadelnswert.

In Klammern sei an dieser Stelle angemerkt, dass die "Fotos" von Viren, die durch ein Elektronenmikroskop aufgenommen werden, zu 100% illusorisch sind. Nicht nur die Vorbereitung, sondern auch der elektronenmikroskopische Prozess selbst zerstört jegliches organisches Material. Alles, was zu sehen ist, sind die kleinen Rückstände von giftigen Schwermetallen, die das organische Gewebe teilweise ersetzt haben - nichts anderes bleibt übrig. Solche Fotos sind von völlig totem Material, d.h. was auch immer es ist, das "gesehen" wird, es gibt keinen Hinweis darauf, was es ist, woher es kommt, was es tut oder wohin es geht; ABSOLUT NICHTS ist bekannt oder kann bekannt sein über die Natur dieser Partikelrückstände.

Im Laufe der Jahrzehnte hat die pharmazeutische Industrie ein riesiges Vermögen für die Propagierung des Virenirrtums in Schulen und in der Öffentlichkeit im Allgemeinen ausgegeben und tut dies auch weiterhin. Dies hat sich als so effektiv erwiesen, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, zu begreifen, dass das alles ein großes Märchen sein könnte. Darauf stützen Merkel und andere ihre neue Covid-Religion.

Im Laufe der Jahrzehnte hat die Virus-Indoktrination in Schulen, im Fernsehen und in (fast allen) Zeitungen und Magazinen dies zu einem so unhinterfragbaren Dogma gemacht, dass eine große Mehrheit sich tatsächlich unfähig findet, es zu hinterfragen. Dabei sind die Beweise für die Existenz von Viren äußerst schwach und die für "Antikörper" völlig inexistent.

Basierend auf der Effektivität der Indoktrination in der Kindheit haben die Banker und all ihre Handlanger auf der ganzen Welt eine "Pandemie" ausgerufen, die wissenschaftlich auf gar nichts basiert. Sie folgerten ganz richtig, dass es nicht wirklich eine Krankheit geben muss; der allgemeine Glaube, dass es eine solche gibt, reicht völlig aus, um ihnen drakonische Maßnahmen aufzuerlegen, die Leben und Existenzen zerstören, als Vorstufe zur Konfiszierung allen Privateigentums und der Übergabe aller Unternehmen an die Kartelle, die ebenfalls den Bankern gehören.

Aber die Krankheit existiert, haben viele zu mir gesagt: Ich weiß es, weil Familienmitglieder / Familienmitglieder von Freunden an Covid-19 gestorben sind.

"Woher wissen Sie das?" frage ich. Haben Sie die Diagnose gestellt? Waren Sie bei der Autopsie anwesend? Sehen Sie, Sie wissen es nicht; Sie glauben einfach, was Ihnen gesagt wird, ohne jeglichen Beweis. Als die ganze Sache anfängt, sich zu entwirren, stellt sich heraus, dass "Covid-19-Todesfälle" um mindestens 1600% zu hoch gemeldet wurden und dass, obwohl die WHO weltweit Autopsien verboten hat, viele durchgeführt wurden und keine von ihnen irgendeine Spur dieser Phantomkrankheit gefunden haben.

Das Werkzeug, das derzeit weit verbreitet ist, um uns von der Anerkennung der Realität abzulenken, ist die "große Debatte" darüber, ob die Fledermäuse, von denen das Virus stammte, in einem Labor für bakterielle Kriegsführung in Wuhan gezüchtet wurden. Man beachte, wie die Existenz des "Virus" ebenso als gegeben hingenommen wird wie der Ursprung in Fledermäusen.



Beides hat keinen Berührungspunkt mit der Realität!

Der wahre Ursprung des "Virus" ist das Geld, das Bill Gates "gegeben" hat, um "Professor" Drosten in Berlin und die amerikanische CDC "Photoshop"-Modelle anfertigen zu lassen, wie ein solches "Virus" aussehen könnte, wenn es gefunden würde. Das ist bis heute der Stand der Dinge - alle Regierungen (von 44 nach dem Informationsfreiheitsgesetz angefragten, haben 31 geantwortet) räumen ein, dass sie weltweit kein Labor oder Institut kennen, das behauptet, ein echtes Exemplar zu haben. Hinzu kommt, dass "Professor" Drosten auf der Basis von null Untersuchungen, sogar ohne einem Besuch in Wuhan, erklärt hat, dass es sich bei dem "Virus" um ein mutiertes Fledermaus-"Virus" aus einer Höhle 40 Meilen nördlich von Wuhan handelt. So, jetzt wissen Sie, was die Realität ist, was werden Sie damit tun?

Zum Schluss kommen wir zu einigen aktuellen Statistiken. Wir werden die in Deutschland als typisch verwenden. Im Durchschnitt sterben in Deutschland 2000 Menschen pro Tag. Es wird von Merkel behauptet, dass mehr als 50.000 an Covid-19 gestorben sind. Wo sind die Leichen? Es gibt sie nicht - Merkel verlässt sich darauf, dass die wenigsten Menschen wissen, wie hoch die normale Sterberate ist und noch weniger bereit sind, es herauszufinden. Im Jahr 2020 gingen viele Bestatter in Kurzarbeit, weil es zu wenig Leichen gab, mit denen man „arbeiten“ konnte!

Die "Infektionsrate" ist völlig von dem Merkel & Co. KG hergestellt und haben mit der Realität keinen Berührungspunkt. Genauer soll wir die Pseudo-Infektionsrate sagen, denn der berüchtigte PCR-"Test" sucht nicht nach einem mythologischen Virus, sondern nach einem Mikro-Proteinfragment, das im normalen, gesunden, menschlichen Genom vorhanden ist. Dieses Proteinfragment (das Sars-Cov-2 ernannt wird), von dem seit mindestens 2004 bekannt ist, dass es harmlos ist, wird dann benutzt, um völlig gesunde Menschen für krank und infektiös zu erklären. Interessanterweise kann der "Test" dieses Proteinfragment in der Mehrzahl der Fälle nicht nachweisen, obwohl es immer vorhanden ist. Das sagt Ihnen sofort, wie zuverlässig dieser "Test" ist.

"Infektions"-Statistiken werden nicht, wie üblich, in Prozent ausgedrückt, sondern als Anteil von 100.000, da dies imposanter klingt. Mit der mathematischen Formel, die wir alle in der Schule gelernt haben, lassen sich diese Zahlen schnell in Prozentwerte umrechnen:

350 pro 100.000 = 0,35%



Derzeitige "getestete" Werte von 14 pro 100.000 = 0,014%

Bevor eine Epidemie erklärt werden kann, ist ein Minimum von EINEM Prozent erforderlich!

Obwohl es keine genaue Definition einer Pandemie gibt, ist das erforderliche Niveau um ein Vielfaches höher als bei einer Epidemie.

Diese minimale Hintergrund-"Infektionsrate", selbst wenn sie real wäre, als Pandemie zu bezeichnen, ist Hochverrat an der gesamten Bevölkerung.



