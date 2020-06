Jens Spahn fordert Gesundheits-Nato. Powered by BlackRock?

Bernhard Loyen schrieb den nachfolgenden Kommentar: "Der 14.06.2020 wird ein besonderer Tag. Vorausschauend wird es nach den BlackLivesMatter Ereignissen vom 06.06. eine neuerliche Herausforderung für Politik und Medien. Der kommende Sonntag ist erneuter Demo-Tag für das „Gute“, also die richtigen Themen. Unter dem Motto #SoGehtSolidarisch (1) treffen sich die Unterstützer des Unteilbar-Bündnisses, um Zitat: „am 14. Juni verantwortungsbewusst und mit Abstand zu demonstrieren“."

Loyen weiter: "Die Schwerpunktthemen für dieses Jahr, Zitat: Die Pandemie trifft uns alle, doch bei Weitem nicht alle gleich. Es werden im Aufruf die „guten“ Themen vereint aufgezählt. Gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Verschwörungserzählungen. Man lasse sich nicht gegeneinander Ausspielen. Man wolle eine andere Gesellschaft. Mehr Klimaschutz.



Jetzt würde entschieden, wer die Kosten der globalen Krise trägt. Die Aktualität, der Fakt der millionenfachen Opfer durch die Corona-Maßnahmen in diesem Land, wird surrealerweise nicht dargelegt, bzw. thematisiert. Der Satz Die Pandemie trifft uns alle, doch bei Weitem nicht alle gleich, tut niemandem weh. Greift niemanden an. Formuliert schwammig eine Kritik an den realen Umständen und politischen Problemen in diesem Land.

Problem für das Bündnis wird die sich anbahnende Situation, die sich schon letzten Samstag unerwartet darstellte. Nach Wochen ordnungsgemäßen #stayathome strömten völlig unerwartet die Massen auf die Straße. So war das nicht gedacht.

Bleiben wir kurz für die Problem-Betrachtung in Berlin, da auch hier kommenden Sonntag mit Anstand und Abstand demonstriert werden soll. Ich war am 06.06. auf dem Alexanderplatz, erlebte beeindruckende Bilder von Menschenansammlungen. Abends erfuhr ich etwas irritiert...[weiterlesen]





Quelle: KenFM von Bernhard Loyen