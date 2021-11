Peter Haisenko schrieb den folgenden Kommentar: "Wer würde sich auf die “Exper­tise” puber­tie­render Jugend­li­cher verlassen wollen, insbe­son­dere dann, wenn es um exis­ten­zi­elle Themen geht? Warum also wird Greta zu Klima­kon­fe­renzen einge­laden und darf dann dort auch noch Reden halten? Ist das nicht eine Bank­rott­erklä­rung der Wissenschaft? Wenn Sie krank sind, würden Sie dann lieber Rat bei einem erfah­renen Medi­ziner suchen oder einen bevor­zugen, der frisch von der Uni kommt? Oder gar einen Student, der noch nicht einmal sein erstes Semester absol­viert hat?"

Haisenko weiter: "Gerade in der Medizin haben sich Regeln etabliert, dass kompli­zierte Opera­tionen nur noch von Chir­urgen durch­ge­führt werden sollen, die bei einem Mindestmaß von diesen Opera­tionen schon ausrei­chend Erfah­rungen gesam­melt haben. Würden Sie ihre jugend­li­chen Kinder um Rat fragen, wie Sie Ihr Geld anlegen sollen oder wofür es ausge­geben werden soll? Der Beispiele könnten viele genannt werden und jedesmal wäre die Antwort eindeutig: Für einen Ratschlag bevor­zugt man Ratgeber, die aufgrund ihrer Bildung und Erfah­rung Vertrauen verdienen. Geht es ums Klima, ist das offen­sicht­lich anders.

Erin­nern wir uns doch mal an unsere eigene Jugend und auch die folgenden “Lehr­jahre”. Wer von uns könnte retro­spektiv behaupten, er wäre im Alter unter dreißig reif genug gewesen, quali­fi­zierte Anwei­sungen zu geben, die über die Zukunft der Mensch­heit bestimmen werden? In den 1960-er und 1970-er Jahren haben wir im Gymna­sium gelernt, dass das Öl in 30 Jahren verbraucht sein wird; dass dann keines mehr geför­dert werden kann. Ja, die Atom­kraft war die Lösung für dieses elemen­tare Problem und logisch, wir waren glühende Anhänger der Atom­kraft. Die konnte uns die Zukunfts­angst nehmen, die uns fälsch­li­cher­weise von den Lehr­kräften einge­trich­tert worden ist.

Quali­fi­ziertes Agieren erfor­dert Wissen und Erfahrung

Hätte man nicht auf Wissen­schaftler aus Russ­land gehört, die schon in den 1950-er Jahren eine ganz andere Theorie zur Entste­hung von Erdöl propa­giert haben, hätte man nicht an neuen Orten nach Öl gebohrt und auch keines mehr gefunden. Denn wenn das Öl tatsäch­lich zur Neige gegangen wäre, wäre auch niemand auf die Idee gekommen, die Kern­kraft auch nur in Zweifel zu ziehen. Ohne die wäre es einfach nicht gegangen. Die Realität ist aber ganz anders verlaufen. Immer neue Lager­stätten wurden entdeckt und das Öl fließt immer noch und immer mehr. So musste auch die Lehr­mei­nung an Schulen korri­giert werden und plötz­lich waren die Lehrer “grün” und gegen Kern­kraft. Etwa von den 1980-er Jahren an wurde den Schü­lern vermit­telt, dass die Höllen­meiler abge­schaltet werden müssten. Sofort und unwie­der­bring­lich. Und jetzt? Oh Wunder, manche Klima­hys­te­riker fordern plötz­lich eine Renais­sance der Kern­kraft – wegen des Klimas. In Deutsch­land aller­dings noch sehr verhalten.

Diese Beispiele machen eines deut­lich: Wissen­schaft muss sich ständig hinter­fragen. Genau das ist es, was dereinst an den Unis gelehrt worden ist. Je mehr Erfah­rung man in seinem Leben gesam­melt hat, desto klarer wird die Erkenntnis, wie viele Dogmen von den “aller­meisten Wissen­schaft­lern” vehe­ment vertreten wurden, die sich dann als falsch erwiesen haben. Zu oft hat sich heraus­ge­stellt, dass gerade die geschmähten “Quer­denker” richtig lagen, zumin­dest rich­tiger als die Vertreter der “Mehr­heits­mei­nung”. Ach ja, die Erde ist keine Scheibe.…

Aber hätten wir das als junge Menschen erkennen können? Wären wir in der Lage gewesen, uns einen eigenen quali­fi­zierten Stand­punkt zu erar­beiten, der von dem abweicht, was die postu­lierte “Mehr­heit aller seriösen Wissen­schaftler” als die unum­stöß­liche Wahr­heit darstellt? Ja, wären wir in der Lage gewesen, die Thesen über­zeu­gend zu vertreten und zu begründen, die uns gelehrt worden sind? Hätten wir einer Diskus­sion stand­halten können, gegen eine gut begrün­dete abwei­chende These? Nein, wir hätten nur wie ein Plat­ten­spieler immer die glei­chen “Argu­mente” anführen können, die wir “gelernt” haben, ohne eigene und viel­leicht neue Argu­mente ins Feld zu führen.

Post­pu­ber­tie­rende Mädchen sagen den Wissen­schaft­lern, was zu tun ist

Als Flug­ka­pitän mit dann bereits 10.000 Stunden Erfah­rung habe ich öfter erlebt, dass ein junger Copilot über­for­dert war von der Situa­tion und damit, wie ich diese behan­delt und zum Erfolg geführt habe. Manch einer von diesen hat anschlie­ßend bekannt, dass er mit meinem Vorgehen nicht einver­standen war, die Situa­tion anders einge­schätzt hatte als ich, jetzt aber gelernt hat, wie man mit dieser Situa­tion umgehen kann, eben wenn man über genü­gend Erfah­rung und die zuge­hö­rigen Fähig­keiten verfügt. Sie selbst verfügten anschlie­ßend über mehr Erfah­rung und auch Wissen. Wohl­ge­merkt, handelt es bei diesen jungen Piloten um Personal, das solide ausge­bildet ist in einer Weise, die sie befä­higt, selbst ein Flug­zeug zu führen, aber es mangelte eben an Erfah­rung. Genau deswegen muss ein Pilot ein Minimum an Flug­stunden, ange­sam­melt haben, bevor er sich als Kapitän in Allein­ver­ant­wor­tung quali­fi­zieren darf. Um es hier klar zu sagen: Hätte der uner­fah­rene Copilot das Kommando gehabt, wären diese Flüge nicht pünkt­lich gelandet an dem Ort, für den sie vorge­sehen waren.

Es hat einfach gute Gründe, warum ältere, also erfah­rene Arbeit­nehmer und Beamte besser bezahlt werden. Erfah­rung und ange­sam­meltes Wissen ist eben nur zu ersetzen durch Erfah­rung und ange­sam­meltes Wissen. Auch deswegen gibt es Gesellen und Meister. Und jetzt sehen wir uns an, was die “über­wie­gende Mehr­zahl” der Wissen­schaftler tut, die sich als Experten in Klima und Corona gerieren. Sie holen sich die post­pu­ber­tie­rende Greta und lassen sich von einer 16-Jährigen, jetzt 18-Jährigen, ihre Prognosen “bestä­tigen”. Schnell kommen andere Jugend­liche dazu, die gerade mal das Abitur geschafft haben, wenn über­haupt. Die werden uns als Vorbilder präsen­tiert, erhalten breiten Raum in den Medien und niemand fordert sie auf, ihre Anliegen doch mal mit eigenen Worten vorzu­stellen. Die plap­pern munter das nach, was sie von ihren Vorbe­tern aufge­schnappt haben, ohne es auch nur hinter­fragen zu können. Ist denn bei denen eine einzige dabei – ja, es sind vor allem Mädchen – die auch nur eine Ahnung hat von Meteo­ro­logie oder Ther­mo­dy­namik? Oder gar der Wirkung von CO2 in der Atmo­sphäre? Muss man auch nicht, wenn man nur wie ein Plat­ten­spieler das wieder­holt, was man gerade als “in” erkannt haben will.

Mangelnder Sach­ver­stand wird durch externe “Berater” kompensiert

Welches Niveau müssen “Wissen­schaftler” haben, die sich als Zeugen und Verstärker nicht einmal halb­ge­bil­dete Jugend­liche aussu­chen, um ihre kruden Thesen in die Welt zu tragen? Dasselbe gilt natür­lich für Poli­tiker, aber wer von denen verfügt schon über passendes Fach­wissen. Das merkt man auch daran, dass zig Millionen ausge­geben werden für “Berater”, obwohl man doch annehmen sollte, dass Minister selbst über so viel Sach­ver­stand verfügen, dass sie allein­ver­ant­wort­lich mit ihren Staats­se­kre­tären ihren Fach­be­reich führen können sollten. Das gilt im Übrigen auch für Manager und Vorstände, die so zurecht als “Nieten in Nadel­streifen” iden­ti­fi­ziert worden sind.

Um noch kurz bei Poli­ti­kern zu bleiben, werfen wir einen Blick auf Frau Baer­bock. Auch die hat keinerlei Fach­kennt­nisse erworben, die sie quali­fi­zieren können, kompe­tent über Klima oder Energie auch nur zu reden. Wen wundert es da, wenn sie von “Kobolden” für Akkus spricht und Energie im Netz spei­chern will? Da hilft ein abge­bro­chenes Studium der Poli­to­logie einfach gar nichts. Aber das reicht aus zu erkennen, wie und wen man nach vorne stellen muss, um seine Ideo­logie zu verbreiten. Bei Barbock sehe ich noch ein, dass sie die FfF-Jung­spunde toll findet, denn die könnten tatsäch­lich noch mehr Ahnung vom Thema haben als sie selbst. Aber gestan­dene Wissenschaftler?

Wer Greta hofiert, hat seine eigene Kompe­tenz schon aufgegeben

Wer in welchem Bereich auch immer fordert, man müsse die Stimmen von Jugend­li­chen oder Kindern mehr in die Entschei­dungs­fin­dung einbe­ziehen, sie mit 16 wählen lassen, der ist entweder noch nie erwachsen geworden oder wünscht sich Hilfe von denje­nigen, die er leicht mani­pu­lieren kann. Eben weil er weiß, dass diese gar nicht in der Lage sind, aus eigenem Wissen und Erfah­rung einen eigenen fundierten Stand­punkt zu haben.

Wer also eine Greta und ihre Jünger einlädt, auf großen Konfe­renzen zu spre­chen, ihnen applau­diert, der infan­ti­li­siert sich selbst, verleugnet seine eigene Ausbil­dung oder hat diese nur auf dem Papier bestä­tigt bekommen. Oder er betreibt brutale Propa­ganda, indem er diese infan­tilen Nach­plap­perer über­höht und so mißbraucht. Jeder ernst­hafte Wissen­schaftler sollte sich zu Tode schämen, wenn er sich zur Unter­maue­rung seiner Thesen unge­bil­dete Jugend­liche zur Hilfe nimmt. Wer das tut, wer Greta hofiert, der hat seine eigene Kompe­tenz schon aufge­geben. Er hat sich und seinen Berufs­stand infan­ti­li­siert und jeder wissen­schaft­li­chen Glaub­wür­dig­keit beraubt. Solche “Wissen­schaftler” sind besten­falls noch als Kinder­gärtner zu gebrau­chen. Da bewegen sie sich dann wenigsten in einem Umfeld, das ihrem Niveau entspricht und ihren kruden Thesen bedin­gungslos folgt. Unwi­der­spro­chen, denn quali­fi­ziertem Wider­spruch können sie nicht standhalten."

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des : Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com

Quelle: Unser Mitteleuropa von Peter Haisenko