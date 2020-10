Der nachfolgende Kommentar wurde von Rüdiger Lenz geschrieben: "…Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Es zählt jeder Tag (4), Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Neulich schrieb mir jemand, warum ich mich denn nicht bei Querdenken engagiere. Mein Nichtkampf-Prinzip würde der Bewegung unendlich viel helfen. Ja, ich weiß das, es würde ziemlich viel helfen können, sicher. Ich schrieb ihm Folgendes zurück: Ich habe keine Lust mehr, der Marktschreier meiner Ideen zu sein."

Lenz weiter: Letztlich wollen die meisten Leute, übrigens auch in der ganzen Bewegung, politische Lösungen. Ihnen zu erzählen, dass sie selbst die Lösung sind und dass sie zu kämpfen aufhören sollten, ist schon für viele viel zu spooky. Die Meisten, auch bei Querdenken, wollen zurück in die alte Normalität, freilich, mit ein paar Verbesserungen, damit die Regierungsermächtigung nie wieder geschieht. ABER, sie wollen regiert werden.



Ich will das nicht. Alle politischen Systeme dienen der Hierarchie, dem Gehorsam und dem Herumbiegen am Menschen für die eigenen Interessen und die eigene tolle Idee. Nie dürfen Menschen über Menschen herrschen – das ist mein Nichtkampf-Prinzip. Und genau da bin ich kompromisslos. Zu wenige gehen da mit. Deswegen gehe ich lieber alleine und nehme die mit, die mitgehen wollen. Das sind mittlerweile schon einige.



Was soll man noch über Corona schreiben?



KenFM wird gerade gesperrt und wenn auf dieser Plattform noch einmal so ein böser Artikel erscheint, wie er von den Ärzten für Aufklärung hier erschien, dann wird gleich der gesamte Kanal abgeschaltet. Was also soll ich jetzt noch schreiben? Über Butterblumen ein Essay? Darüber, wie gut die Bundesregierung im Umgang mit der Pandemie handelt? Wie toll der Lauterbach und der Söder sind? Wie gut die ungefähr 85 Prozent-Bevölkerung alles mitmacht, um die Ausbreitung des Todesvirus zu stoppen?...[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Rüdiger Lenz