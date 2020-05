Standpunkte: Impfpflicht oder nicht Impfpflicht, das ist hier die Frage - Was planen die Regierungen?

Eigentlich sollte man ein Buch darüber schreiben. Es gibt so viel Material, das in den letzten Monaten bekannt geworden ist, dass es fast unmöglich erscheint, das Thema in diesem Format abzuhandeln. Ich möchte nun mit einem Outing beginnen, weil ich vieles Verkürzen muss, und der Leser wissen sollte, aus welchem Blickwinkel ich berichte.

Am Dienstag, den 5. Mai erklärte mir der Chefarzt eines Krankenhauses im Rhein-Siegkreis, dass ich auf Grund einer Autoimmunerkrankung zu der Risikogruppe gehören würde, die sich unbedingt vor COVID-19 und anderen Infektionen schützen müsste. Ich sehe dennoch keinen Grund, warum ich andere zwingen sollte, gegen ihren Willen eine Impfung zu akzeptieren, damit ich geschützt bin. Und ich bin überzeugt, dass viele Andere in meiner Situation ähnlich denken. Und ich bin natürlich auch gegen eine Isolationsinhaftierung von Menschen wie mir, wie sie andere Menschen über sich ergehen lassen mussten, nur um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, welches durch Privatisierung und Profitarisierung immer stärker „auf Kante“ arbeiten soll. Außerdem sollte der Leser wissen, dass ich mich gegen verschiedene Krankheiten impfen ließ, bevor ich in Risikogebiete Afrikas und Asiens reiste, ich also kein absoluter Impfgegner bin. Dies vorausgeschickt nun zu der Diskussion, ob eine direkte oder indirekte Impfpflicht in Deutschland eingeführt werden sollte. [...weiterlesen]

Quelle: KenFM von Jochen Mitschka