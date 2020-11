Trump erzielt Erdrutschsieg bei Wahl am Präsidentenwahl am 3.11.2020?

Nach Auswertung vieler nicht repräsentativen Umfragen und unter Berücksichtigung des seit Monaten vorherrschenden allgemeinen Stimmungsbildes bei verschiedenen Gruppierungen in den USA, scheint der Wahlsieger in den 46. US-Wahlen längst festzustehen: Donald Trump! Trotz massiver gegenteiliger Berichterstattung in den westlichen Medien, scheint der Wahlausgang für die Amerikaner selbst, längst besiegelt zu sein und Trump erhält seine 2. Amtszeit.

Natürlich sind die Wahllokale noch offen und die Auszählungen haben noch nicht begonnen. Die Stimmungslage der Amerikaner war in den letzten Monaten jedoch konstant zu Gunsten Donald J. Trumps und zu Nachteil seines Herausforderers Joe Biden. In den letzten Wochen erhärteten sich zudem die Korruptions- und Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen Biden. Dieser Skandal, der auch die Familie von Biden umfasst, wurde von den Konzernmedien zwar fast vollständig verschwiegen und in sozialen Medien teils zensiert, trotzdem konnte nicht verhindert werden, daß die Details zum Skandal sich herum sprachen.

Auf der anderen Seite konnte Donald J. Trump viele Erfolge für die US-Amerikaner erzielen. Die massive Arbeitslosigkeit, hervorgerufen durch die von den Gouverneure erlassenen Ausgangssperren und existenzbedrohenden Coronamaßnahmen, konnten durch Trump zwischenzeitlich mehr als halbiert werden. Die Einkommenssteuer wurde in den USA ebenfalls für alle erlassen - zuerst einmal befristet. Dies soll jedoch schon bald unbefristet gelten. Auch der Austritt der USA aus der WHO sorgte für einen Meinungsaufschwung.



Zuletzt dürften auch die Ankündigungen des Präsidenten Trumps die Wahl wohl schon entschieden haben. Donald Trump kündigte an nach der Wahl die Coronahysterie zu beenden, den Kampf gegen den Tiefen Staat weiter fortzusetzen und sich auch um die "Lügenmedien" (Lame-Stream-Medien) zu kümmern. Weiterhin möchte er die Produktion aller Güter wieder in die USA verlagern und die Macht der Technolgiekonzerne wie Google, Amazon, uva. stark beschneiden. Zudem verkündete er jüngst auf Twitter auch Deutschland helfen zu wollen. Auch scheint, mit seiner Wiederwahl, ein Austritt aus der NATO näher zu rücken.

Was passiert nach der Wahl?



Wenn die Wahl ausgezählt ist und Donald J. Trump wieder Präsident sein sollte, was passiert dann? In den Sozialen Medien befürchten viele US-Amerikaner das die Wahl von Seiten Bidens und dessen Sponsoren, dem sogenannten "Tiefen Staat", nicht friedlich akzeptiert werden könnte. Daher befürchten viele, daß bezahlte bewaffnete Aufstände initiiert werden könnten um das Land in ein Chaos zu stürzen und damit einen Putsch gegen Trumps Wahlerfolg versucht werden könnte.



Ob diese Befürchtungen Wahrheit werden und wie die Wahl tatsächlich ausgeht, können Sie Live ab 21:00 Uhr auf dem Youtube Kanal Nuo7 mitverfolgen.



Impressionen vor der Wahl



Amish People für Trump:



The Amish are not playing around today pic.twitter.com/S3vIy3oMYR — Barstool News Network (@BarstoolNewsN) November 3, 2020

Nigerianer für Trump:



A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Wahlkampfveranstaltungen in den USA für Trump:

VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

