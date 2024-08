Droht eine Farbrevolution in Serbien?

Thomas Röper schrieb den folgenden Kommentar: "Für den 10. August sind in Serbien Proteste gegen den geplanten Abbau von Lithium geplant, bei denen laut serbischen Medien ein Regierungsumsturz, also eine Farbrevolution, geplant ist, um eine pro-westliche Regierung einzusetzen. Am 4. August haben Dominik Reichert und ich bei Anti-Spiegel-TV über Serbien und die dortigen Proteste gesprochen, die Sendung finden Sie hier <1>. In der Sendung haben wir bereits halb im Scherz gesagt, dass die EU sich in Serbien in eine Win-Win-Situation gebracht hat und dass sie den serbischen Präsidenten, den der Westen wegen seiner Weigerung, sich der anti-russischen Politik und den Sanktionen anzuschließen, am liebsten stürzen würde, ausgetrickst hat. Und wie es nun aussieht, könnten wir mit dieser Einschätzung richtig gelegen haben."

Röper weiter: "Die Win-Win-Situation der EU In Serbien wurde ein großes Lithium-Vorkommen entdeckt, das in der EU natürlich Begehrlichkeiten weckt, weil die EU für ihre grünen Träume dringend Lithium braucht. Daher reiste im Juli eine große Delegation aus der EU nach Serbien, die von Bundeskanzler Scholz geleitet wurde. Bei dem Besuch wurde ein Vertrag über eine Kooperation der EU mit Serbien zum Abbau des Lithiums unterzeichnet...[weiterlesen] Quelle: apolut von Thomas Röper