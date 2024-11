Wie Russland auf Trumps Wahlsieg reagiert

Thomas Röper schrieb den folgenden Kommentar: "In Russland sind die ersten Reaktionen auf Trumps Wahlsieg sehr zurückhaltend. Offensichtlich hat man auch unter Trump wenig Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA. “Nach der langen Wahlnacht bei NuoViso bin ich heute nicht allzu fit, weil das für mich bedeutet hat, die Nacht bis fast 9 Uhr morgens durchzumachen. Daher werde ich erst am Donnerstag darüber schreiben, was wir von Trump außenpolitisch erwarten können, wenn er wieder Präsident wird, wonach es aktuell aussieht.”*"

Röper weiter: "Hier will ich kurz über die ersten russischen Reaktionen auf Trumps Wahlsieg berichten. Kremlsprecher Peskow sagte vor Journalisten, dass der russische Präsident Putin nicht vorhabe, Trump zum Wahlsieg zu gratulieren. Als Grund dafür erinnerte Peskow daran, dass die USA in Russland als unfreundliches Land eingestuft sind, „das sowohl direkt als auch indirekt in den Krieg gegen unseren Staat verwickelt ist“. Peskow fügte hinzu, Moskau werde seine Schlüsse über das Vorgehen der USA im Ukraine-Konflikt nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten im Januar 2025 ziehen, zumal Joe Biden und sein Team weiterhin an der Spitze der US-Regierung stehen: „Wir haben während des Wahlkampfes in der Tat einige Äußerungen von Herrn Trump über die Ukraine gehört. Und im Gegensatz zu vielen anderen Politikern des amerikanischen Establishments hat Herr Trump über den Wunsch gesprochen, Frieden zu schaffen. Nicht den Wunsch, den Krieg bis zum letzten Ukrainer fortzusetzen, sondern Frieden zu schaffen.“...[weiterlesen] Quelle: apolut von Thomas Röper