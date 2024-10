Intellektueller Verfall

Der folgende Standpunkt wurde von Felix Feistel geschrieben: "Der intellektuelle Verfall Deutschlands, der EU und des gesamten Westens nimmt immer weiter zu. Damit sind nicht allein die greisen und dementen, sowie die geografisch oder ökonomisch überforderten Führer mit Sprachschwierigkeiten der westlichen Länder gemeint. Deren intellektueller Niedergang ist lediglich ein Symptom eines viel breiteren und tiefer gehenden Phänomens."

Feistel weiter: "Denn dieser Verfall zieht weite Kreise in der gesamten Bevölkerung, und zeigt sich vor Allem in der politischen Kommunikation sowohl der Medien, als auch der Menschen untereinander.

Schon die Erzählung einer angeblich grassierenden Pandemie war eine lachhaft durchschaubare, die mit so schlechten Mitteln fabriziert worden ist, dass es an Satire grenzt. Dass dennoch so viele Menschen dieser Erzählung gefolgt sind und diese sogar mit denselben sinnbefreiten Argumenten – Der R-Wert, Leute, der R-Wert. Die Inzidenzen sind zu hoch, die Krankenhäuser laufen vor Grippepatienten über – verteidigt haben, ist Ausdruck einer intellektuellen Krise...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Felix Feistel