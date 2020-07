"Geschichte wird gemacht"

Lasst Euch nicht vom Mainstream durch ein sehr eingeschränktes Bild täuschen. Informiert Euch nicht nur in Leitmedien, sondern schaut ebenfalls, was in den alternativen und neuen Medien berichtet wird. Hinterfragt alles und recherchiert selbst. Stellt Euch zum Beispiel Fragen wie: "Warum veröffentlichen die Leitmedien keine wissenschaftliche Studien in denen steht, dass Masken nicht nur unnütz sind sondern sogar schädlich?", oder: "Warum werden keine positiven Meldungen gebracht?". Auch dies wäre möglich, denn anstatt den Schwerpunkt auf die kumulierten Zahlen der Positiv-Getesteten zu legen, könnte man genauso von den Genesenen berichten. Im Erste Hilfe Kurs lernt man, es soll alles getan werden, dass man den Verletzten beruhigt. Doch was macht die Regierung gemeinsam mit gleichgeschalteten Medien? Sie macht alles, um möglichst viel Angst in der Bevölkerung zu erzeugen. Dies macht niemand, der es gut mit einem meint und sich um Heilung bemüht. Selbst Mediziner und andere Experten schließen nicht aus, dass hier mit einer Lupe auf die alljährliche Grippesaison geschaut wird - und zwar weltweit. Zusätzlich erfährt man auch nichts über die tatsächlich Erkrankten, sondern nur immer von irgendwelchen durchaus umstrittenen Testergebnissen. Es besteht, kein Grund in Angst oder gar Panik zu verfallen, wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut, so wie es beispielsweise ein Samuel Eckert oder Dr. Bodo Schiffmann in ihren Videos machen.