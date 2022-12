Schau nicht nach oben!

Rüdiger Lenz schrieb den folgenden Kommentar: „Ich habe 30 Jahre lang das Falsche gelehrt. Die ganze Impfindustrie ist ein Riesenbetrug, wahrscheinlich der größte Betrug in der Medizingeschichte, und momentan erleben wir die Spitze des Betrugs.“ – Professor Dr. med. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Kennen sie den Film Don’t Look Up (1) mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, eine Netflix-Produktion? So etwas passiert hier gerade, weltweit. Der Komet, in dem es in dem Film Don’t Look Up geht, heißt in unserer Realität Depopulation durch Injektionsnötigung und schleichendes Unfruchtbarmachen der Menschen."

Lenz weiter: "Genau wie im Film sorgt die völlig verhaltensverblödete Masse dafür, dass die weltweite Gefahr nicht erkannt werden will. Das Aussterben nicht nur der Menschheit steht bevor. Der Slogan, don’t look up wird von der US-Regierung in die woke Bevölkerung transportiert und schon schaut fast niemand mehr in das Firmament, um die Gefahr dort selbst zu erkennen. ...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Rüdiger Lenz