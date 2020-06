Verschwörung; Theorie und Fakten

Sich zu konspirieren bedeutet buchstäblich, gemeinsam zu atmen; im Einklang zu atmen. Wenn sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet, um eine Vorgehensweise zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels zu planen, atmen sie gemeinsam, d.h. sie konspirieren. Wenn sie sich auf ihren Plan geeinigt haben, dann ist dieser Plan eine Verschwörung. Das ist die Bedeutung des Wortes.

Ohne die negative emotionale Last, die in den letzten Jahrzehnten auf das Wort gelegt wurde, sehen wir deutlich, daß es in unserer Gesellschaft viele, viele Verschwörungen gibt.

Berufsverbände wie die Innungen für Ärzte, Rechtsanwälte, Buchhalter, Architekten usw. usw. sind alle Verschwörungen im Sinne des Wortes, d.h. sie haben vereinbart, gemeinsam zu ihrem einheitlichen Nutzen zu handeln. Politische Parteien sind vielleicht die am weitesten verbreiteten anerkannten Verschwörungen in unserer Gesellschaft, bei denen Gruppen von Menschen zusammenkommen, um ihre Vision davon, wie unser Land sein sollte, zu schaffen und diese dann zu manifestieren. Auch eine Überraschungs-Geburtstagsfeier ist eine Verschwörung!

Häufiger wird das Wort jedoch in einem kriminellen Kontext verwendet, obwohl dies nicht die Bedeutung des Wortes ist, das an sich völlig neutral in Bezug auf die Ziele der Verschwörung ist.

Wenn ein Banküberfall stattfindet, muss ein Team einbrechen, den Alarm neutralisieren, den Tresorraum öffnen, das Bargeld und andere Wertgegenstände eintüten, Fluchtfahrzeuge beschaffen und fahren und dann die Beute nicht nachverfolgbar machen, alles ohne die Polizei zu alarmieren.

In der Regel, wenn auch nicht immer, erfährt die Polizei als erstes von der Verschwörung, wenn ihr mitgeteilt wird, dass der Raubüberfall stattgefunden hat. Dann müssen sie sich überlegen, wie sie die Bandenmitglieder identifizieren und die Beute wiederfinden können. Der ermittelnde Beamte wird auf der Grundlage seiner Erfahrung und der wiedergefundenen Hinweise eine Theorie über die Struktur und die Beteiligten an der Verschwörung aufstellen; eine Verschwörungstheorie. Je mehr Beweise gesammelt werden, desto mehr wird die Verschwörungstheorie verfeinert und modifiziert, um bereits in der Planungsphase ein immer klareres Bild davon zu vermitteln, was tatsächlich geschehen ist. Wenn die polizeiliche Verschwörungstheorie mit der ursprünglichen Verschwörung der Räuber übereinstimmt, kann die Polizei den Tätern auf den Grund gehen.

Eine Verschwörungstheorie ist also äußerst nützlich, um diejenigen zu identifizieren, die am Begehen eines Verbrechens beteiligt sind. Mir ist kein Gesetz oder eine Vorschrift bekannt, die es Privatpersonen verbietet, das gleiche Verfahren anzuwenden, um herauszufinden, was tatsächlich vor sich geht.

In den letzten drei Monaten und länger waren die meisten unserer Länder massenhaften kriminellen Handlungen ausgesetzt. Genau wie beim Banküberfall haben die meisten von uns erst davon erfahren, als er geschah. Seitdem haben viele von uns unsere Erfahrungen genutzt und Beweise gesammelt, um herauszufinden, was passiert ist und wer dafür verantwortlich ist. Wir hatten ein sehr großes Maß an Erfolg.

Diejenigen von uns, die aus beruflichen Gründen viel über Krankheiten und die Art und Weise ihrer Ausbreitung wissen, waren fast sofort misstrauisch, weil die von unseren Regierungen durchgesetzten Maßnahmen nichts zur Gesundheit des Volkes beitrugen und gleichzeitig den kleinen und mittleren Unternehmen enormen Schaden zufügten. Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Fakten völlig ignoriert, wenn sie von den Erzählungen hochrangiger Politiker ablenkten, die, wie wir feststellen sollten, weder über eine Ausbildung noch über Expertenwissen auf dem Gebiet verfügen, das sie angeblich verwalten sollen.

Es überrascht nicht, dass immer mehr Menschen anfingen zu fragen: „Was geht hier wirklich vor?“

Genau wie die Polizei begannen auch wir, Beweise zu sammeln. Aus diesen Beweisen bildeten wir eine Theorie. Als weitere Beweise gesammelt wurden, modifizierten wir die Theorie. Schließlich kamen wir zu einer Verschwörungstheorie, die der ursprünglichen Verschwörung so nahe kommt, dass wir nicht nur die Verschwörer identifizieren, sondern auch eine vernünftige Einschätzung ihrer zukünftigen Pläne vornehmen können - siehe Dr. Tod und der Todesimpfung.

Der MDR ist eine Organisation, die dafür bekannt ist, kriecherisch alles zu tun, von dem sie glauben, daß es ihr Ansehen bei Merkel und Co. KG GmbH verbessern wird zu tun.

Am 18. Juni 2020 veröffentlichten sie ein Interview mit einem Psychologen. Sie "atmeten zusammen", um eine Erzählung zu schaffen, in der diejenigen, die Verschwörungstheorien benutzen, um herauszufinden, was geschieht, in irgendeiner Weise als psychisch krank bezeichnet werden. Wenn Du Dich von den "Erklärungen" der verschiedenen und widersprüchlichen Religionen distanzierst und stattdessen Dein eigenes Wissen und Deine eigene Intelligenz einsetzt, um herauszufinden, was um Dich herum vorgeht, dann bist Du irgendwie geisteskrank.

Hier möchte ich, Karma Singh, meine eigene Geschichte erzählen:

„Nachdem ich viele Jahre lang vedische und tibetische "psychologische" Lehren studiert hatte, schrieb ich mich an einer britischen Universität ein mit der Absicht, ein "qualifizierter" Psychologe zu werden, um dann die sehr primitive Kunst, die damals weniger als 100 Jahre alt war, mit dem sechstausend Jahre alten vedischen Wissen zu bereichern. Nach zwei Jahren habe ich dieses Projekt aufgeben. Das genaue Ereignis, das meinen Rücktritt auslöste, war die Erklärung meines "Professors", daß Religion keinen Einfluß auf die menschliche Psyche oder die Gesellschaft hat. Bei einem solchen Grad an Unwissenheit war es klar, daß ich meine Zeit hier verschwende.“

Im Allgemeinen ist die westliche "Psychologie" noch immer davon besessen, alles in einem immer kleineren Kasten zu verdichten, der als "psychische Gesundheit" definiert wird, und alles außerhalb ihres Kastens muss per Definition eine psychische Krankheit sein. Daher: Die Verwendung von Verschwörungstheorien zur Identifizierung und Lösung von Problemen (es sei denn, Du bist ein Polizist, natürlich) wird zu einer psychischen Verirrung erklärt.

Die Wahrheit ist natürlich, daß die Ablehnung von "die Regierung weiß es am besten" und stattdessen der Einsatz von eigener Intelligenz die ganze Verschwörung zu einem klaren Bild zusammensetzen könnte.

Fazit:

Wir sollen unwissend bleiben und Befehlen einfach ohne sie in Frage zu stellen gehorchen.

Teil der Verschwörung ist es, detaillierte Untersuchungen, durch die Erkenntnisse gewonnen werden könnten, als psychische Krankheit neu zu definieren.

Was ist Deiner Meinung nach korrekt?

Übrigens: Der Begriff "Verschwörungstheorie" heißt nicht Leugner oder bedeutet auch nicht Lügner, wie der Mainstream immer wieder schreibt. Er kam erstmals ausgerechnet am "1. April" im CIA-Dokument 1035-960 vor, mit dem die CIA 1967 den Begriff "Conspiracy Theory" - "Verschwörungstheorie" - einführte. Man reagierte damit auf das verbreitete Unbehagen über die offizielle Interpretation des Kennedy-Attentats. Seit dieser Zeit wird der Begriff zur Diskreditierung von Zweiflern benutzt.

Quelle Karma Singh / ExtremNews