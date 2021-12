Karl Lauterbach – Der „Fake-News“ Minister: Tagesschau-Faktenfinder spricht von „Ungenauigkeiten“

Tatsächlich ist der designierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der Pandemie ein häufiger Gast in den Talk Shows und twittert kräftig seine wissenschaftlichen Mutmaßungen in den Äther. Leider ist ein großer Teil seiner Äußerungen nicht belegbar und teilweise sogar grob unwissenschaftlich, obwohl er mit dem ärztlichen Nimbus der Wissenschaftlichkeit auftritt. Dies berichtet Sönke Paulsen auf dem Portal "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Paulsen: "An dieser Stelle müssen wir gar nicht selbst die Lauterbach´schen Desinformationen aufzählen. Das tut der Faktenfinder von tagesschau.de für uns. Eine ganze Liste von unbelegten Behauptungen wird da aufgezählt, von hohen Hospitalisierungsraten bei Kindern in Großbritannien, über angebliche Studien, dass Menschen nach COVID-19 im „Zeitraffer“ altern, bis hin zu der Behauptung, die spanische Baleareninsel Mallorca habe ihre Inzidenzzahlen geschönt, um den Tourismus nicht zu schädigen, sind schon einige „Klopper“ dabei. Wer Lauterbach dennoch für einen seriösen Arzt und Politiker hält, soll gerne dabei bleiben und ihm glauben. Dann weiß er am Ende auch, dass Cannabis neuerdings mit Heroin gestreckt wird, das man rauchen kann und Konsumenten so in eine Heroinabhängigkeit getrieben werden. Dieses Argument für die Legalisierung von Cannabis ist ganz exklusiv auf den künftigen Gesundheitsminister zugelassen. Denn niemand anderes hat bisher davon gehört! Karl Lauterbach ist die Öffentlichkeit zu Kopf gestiegen und es ist nicht anzunehmen, dass er aus diesem „Sog des Fabulierens“ wieder aussteigen kann. Genau so einen, bekommen wir jetzt als Gesundheitsminister. Prädikat: „Besonders unglaubwürdig“!" Quelle: Reitschuster