Am Telefon zu “Kündigt Ramstein Air Base“ am 30. Mai in Berlin: Silke Volgmann

Am Samstag, den 30. Mai 2020, wird um 11.59 Uhr in Berlin am Brandenburger Tor demonstriert. Die Initiative „Kündigt Ramstein Air Base“ ruft dazu auf, den US-Militärstützpunkt Ramstein zu schließen.

Keine Drohnenmorde mehr von deutschem Boden! KenFM sprach mit der Pressesprecherin der Bewegung, Silke Volgmann.

Quelle: KenFM