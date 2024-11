Das ewige Gegenspiel der großen zentralen Steppenmächte gegen die Seemächte

Wolfgang Effenberger schrieb den folgenden Kommentar: "Am 24. Oktober 2024 endete der dreitägige Gipfel der 2024 auf 9 Mitglieder angewachsenen BRICS-Staaten – darunter China und Indien als die zwei bevölkerungsreichsten und Russland als das flächengrößte Land der Erde – im russischen Kasan, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, an dem insgesamt 36 Staaten teilnahmen."

Effenberger weiter: "Die öffentlichen Medien zentrierten den Gipfel ausschließlich auf die Person Putin:

Putin sieht “multipolare Weltordnung”(1) kommen (Tagesschau)

Brics-Gipfel in Russland: Wie Putin sich die Welt erträumt(2) (Süddeutsche Zeitung)

So werden denn auch die Ergebnisse des Gipfels kleingeschrieben: „Dessen Abschlussdokument ist 32 Seiten lang, eine Sammlung aus Beschwerden und luftigen Zielen, ohne konkrete Maßnahmen“(3). Süffisant wird erwähnt, dass unter Punkt 20 sich die BRICS-Staaten auf die Schaffung einer „Internationalen Großkatzen-Allianz“ (Artenschutz) geeinigt haben, während erst unter Punkt 36 an die „nationalen Positionen zur Lage in und um die Ukraine erinnert“(4) werde....[weiterlesen]

Quelle: apolut von Wolfgang Effenberger