Jetzt auch noch Indische Löwen

Ist es nicht an der Zeit, dass die Menschen endlich erkennen, wie lächerlich diese ganze Scharade ist? Bis heute haben wir nicht nur Hunderttausende von völlig gesunden Menschen "infiziert", sondern auch Ziegen, Schafe, Nerze, sogar eine Papaya und jetzt ein paar Löwen.

Auf der einen Seite gibt es sehr, sehr wenige wissenschaftliche Beweise für eine "Infektion" zwischen verschiedenen Spezies, und das Wenige, das es gibt, zeigt, dass sie extrem selten ist und nie mehr als zwei eng verwandte Spezies betrifft. Auf der anderen Seite wird uns hier gesagt, dass viele, viele verschiedene Spezies alle die gleiche Krankheit haben.

Aber, was haben sie alle gemeinsam?

Keine von ihnen ist krank!

Das Werkzeug, das für diese Scharade missbraucht wird, ist ein Proteinfragment, das tausendmal kleiner ist als ein Virus und das nicht nur in mehr als hundert Bakterienarten, sondern auch vierundsiebzig Mal im menschlichen Genom vorkommt.

Da dieses Proteinfragment so weit verbreitet ist, wäre es eine vernünftige Annahme, dass es in allen Säugetieren zu finden ist. Dass es auch in einer tropischen Frucht gefunden wurde, ist ein weiterer Beweis dafür, wie viele Lebewesen dieses Protein zum Aufbau ihres Gewebes verwenden. Nicht dass ohne weitere Untersuchung behauptet werden kann, dass das "Sars-Cov-2" tatsächlich ein Teil des Papaya-Genoms ist, aber Bakterien, die Papayas verdauen, hätten leicht nachgewiesen werden können.

In jedem Fall zeigen die Beweise, dass Sars-Cov-2 extrem weit verbreitet ist und keinen Schaden anrichtet - wie könnte etwas, das einen Standardbestandteil eines gesunden menschlichen Körpers bildet, eine Krankheit sein oder verursachen? Natürlich tut es das nicht, und es wurde Strafanzeige wegen Betrugs gegen "Professor" Drosten, Merkel und Mitglieder der britischen Regierung gestellt.

Quelle: Kommentar von Karma Singh