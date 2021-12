Zu Risiken und Hauptwirkungen der “Impfstoffe”… fragen Sie Pathologen oder lesen Sie die Zusammenfassung hier auf apolut.net

Der folgende Standpunkt wurde von Markus Fiedler, Diplombiologe und Redakteur der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, geschrieben: "Ein Zusammenschluss der Pathologen Prof. Dr. Walter Lang, Prof. Dr. Arne Burkhardt und dem Spezialisten für Qualitäts- und Risikomanagement Prof. Dr. Werner Bergholz hat am 4. Dezember 2021 in Berlin in einer Konferenz die Ergebnisse ihrer Untersuchungen von 15 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Genmanipulations-“Impfungen” (1) bekanntgegeben (2). Die Ergebnisse bestürzen Fachleute und Laien."

Fiedler weiter: "Der Co-Herausgeber dieser Wochenzeitung, Professor Giorgio Agamben, konstatierte zuletzt im redaktionellen Kontakt: “Man sollte es einen Staatsstreich nennen” und “die wahren Opferzahlen liegen viel höher” – “der Great Reset braucht seine Toten”.

Das arbeiten Fachmediziner derzeit heraus. Professor Lang referiert ausführlich die Wirkung der Spike-Proteine auf die Zellen des Körpers, gefolgt von Prof. Bergholz, der die Statistiken zur Coronakrise sehr kritisch beleuchtet. Besonders eindrücklich schildert der Pathologe Prof. Burkhardt die Veränderungen der Herz und Lungengewebe nach einer sogenannten “Corona-Impfung”. (3) Er zeigt dazu zahlreiche mikroskopische Aufnahmen von Gewebeschnitten der Verstorbenen. Die Pressekonferenz ist auf pathologie-konferenz.de als Video in voller Länge anzuschauen....[weiterlesen] Quelle: apolut von Markus Fiedler