Das schöpferische Subjektiversum – Teil 5: Gottesbewusstsein

Rüdiger Lenz schrieb den folgenden Kommentar: "Wir leben in einer Parteiendemokratie, besser, was überhaupt noch von eben diesen Parteien als Demokratie übrig ist, ein Maßnahmenstaat. Die Parteien halten da zusammen. Alles, was gesellschaftlicher Konsens werden könnte, durchschreiten sie und erlangen so ihre Machtverhältnisse gegen- oder füreinander. Sie fürchten nichts mehr als unparteiische Diskurse, die gesellschaftlicher Konsens werden könnten. Die Parteien reißen alle Debatten an sich, die Geschichtswissen werden könnten, also im Konsens der Bücher auf lange Sicht im Fluss der Debatte um ein Thema sich aneinanderreihen könnten."

Lenz weiter: "Darum geht es wahrlich in dieser Demokratieverstümmelung Deutschlands. Sie fürchten allesamt nichts mehr, als den unparteiischen Konsens, einen nichtparteilichen, von einfachen Bürgern zusammengetragenen und durch sie diskutierten Debattenraum, der ihre Irrtümer zur Meinungshoheit anzündet. Dies zu verhindern scheint die Axiomatik, also die alles entscheidende Ausgangslage der Parteiendemokratie zu sein.

