AfD: Verwirrung um gelöschten ZDF-Beitrag zu Impf-Nebenwirkungen

Wenn es um die Verbreitung von angeblichen oder tatsächlichen Falschnachrichten geht, gibt sich das ZDF stets besorgt. Allzu gern stilisiert man sich zum einzig legitimen Wächter über die Frage, was wahr und falsch ist.

Doch als mehrere Twitter-Nutzer kürzlich fragten, warum die ZDF-Sendung „heute“ einen Bericht über mutmaßliche Impf-Nebenwirkungen aus dem Netz entfernte, war vom Sender keine Antwort zu sehen. Noch seltsamer: Gestern, spät in der Nacht wurde er erneut veröffentlicht – mit verändertem Datum (erst 16.06.2021, jetzt 23.06.2021). Außerdem ist an den Artikel eine „Anmerkung der Redaktion“ angefügt, die aber auf die Löschung nicht eingeht. Was auch immer der Grund für dieses Gebaren ist – Transparenz geht anders. Schließlich hätte das ZDF etwaige „Verschwörungstheorien“, die möglicherweise unzutreffend sind, mit einem transparenten Vorgehen entkräften können.

In dem ZDF-Beitrag geht es um eine vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) entwickelte App, mit deren Hilfe Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen erfasst werden sollen. Obwohl die Daten seit Jahresbeginn gesammelt werden und bis Ende Mai ungefähr eine halbe Million Menschen die App heruntergeladen hatte, sind bisher keinerlei Ergebnisse veröffentlicht worden. „Das PEI ist überlastet“, urteilt „ZDF heute“. Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft spricht von einem „Desaster“. Bis Ende April gingen 50.000 Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen ein, 4.000 Meldungen für schwere Reaktionen wurden allein im Mai übermittelt. Umso bemerkenswerter, dass der Enthüllungsbeitrag des ZDF kaum von anderen Medien aufgegriffen wurde – und dass der Sender dann einen solchen Eiertanz um die Löschung und Neuveröffentlichung des Beitrags aufführt.

Quelle: AfD Deutschland