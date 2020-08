Corona-Untersuchungsausschuss – Teil 4

Der nachfolgende Standpunkt wurde von Jochen Mitschka geschrieben: "In Teil 1 und 2 dieser Serie berichteten wir über das erste Hearing des Corona-Ausschusses, mit dem Titel "Lernen vom Untersuchungsausschuss Schweinegrippe" (1). In Teil 3 wird der erste Teil der zweiten Anhörung zu dem Thema "Die Lage der Menschen in Pflegeheimen" beschrieben, was nun im vierten Teil mit dem Bericht eines Betreuers und einer Angehörigen weitergeführt wird."

Mitschka weiter: "Bericht eines Betreuers Herr Kusch (2) betreut 16 Personen und berichtete per Telefon aus seiner Tätigkeit, insbesondere während des Schließens der Pflegeheime. Er berichtete von Fällen, in denen Betreute sediert wurden, damit sie sich weniger bewegten, damit sie die Zimmer nicht verließen. Was nun während der Einschließungen der Bewohner in ihren Zimmern besonders oft stattfand. Sedierung würde leider viel zu oft angewandt, und je kritischer die Pflegesituation ist, desto häufiger würden Sedierungen als "Therapien" eingesetzt. ... weiterlesen hier.

Quelle: KenFM von Jochen Mitschka